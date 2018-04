FEM SPANINGAR: "Klurigare för Djurgården när man skulle föra spelet"

Djurgården kan släppa in mål

Så släppte Djurgården in ett mål. Efter sex raka tävlingsmatcher i år (mot Östersund, AIK, Häcken, Jönköpings Södra, Frej och Degerfors) utan insläppt mål tog den fina sviten slut. Dzenis Kozica rensade undan ett inlägg, bollen hamnade strax utanför straffområdet, Jesper Karlström tappade markering och Erik Andersson var först till bollen och placerade in 1-1.

Hur gick det när Djurgården skulle föra och dominera en match?

Djurgården har varit väldigt bra som underdog med segrar mot Östersund och AIK, nu skulle man föra spelet och dominera mot nykomlingen Trelleborg. Då blev det klurigare. Hemmalaget hade mest boll men klarade inte av att trycka på ordentligt (verkligen inte i den första halvleken, men mer i slutet).

Djurgården var trubbigt och saknade spets framåt. Spelarna hade det svårt sista tredjedelen och det var inte många chanser som man skapade. Målet kom efter en fast situation och det var Marcus Danielson som nickade in en hörna. På det centrala mittfältet gick det långsamt, ingen anfallare som hotade och ingen ytter som var kvick, teknisk och klarade av att slå ut motståndare.

Många i Djurgården var jämnbra. Ingen som var jättebra i offensivt, men flera som var bra defensivt. Till exempel var spelare som Haris Radetinac och Ting Kadewere, som ska vara bra offensivt i en sådan här match, som bäst defensivt och kämpade och slet och vann tillbaka bollar.

Bäst offensivt i Djurgården var kanske högerbacken Felix Beijmo och det säger en del i en hemmamatch mot Trelleborg.

Vems plats ska Jonas Olsson ta?

Med Jonas Olsson skadad har Marcus Danielson tagit chansen. Efter två omgångar har mittbacken gjort båda Djurgårdens mål och även varit bra defensivt. Det blir därför intressant att se hur Özcan Melkemichel gör när Olsson är tillbaka, för antar att han vill spela med sin lagkapten. Petar han Danielson som blev matchhjälte mot Östersund och som även gjorde lagets enda mål mot Trelleborg? Petar han Jacob Une Larsson som varit bra under en längre tid och som i veckan förlängde sitt kontrakt? Özcan lär knappast klaga över den fina bredden bland mittbackar, men det blir spännande att se vilka två han väljer.

Nästa söndag har laget dessutom derby mot AIK på Friends.

Före detta MFF-spelare färgade Trelleborg

Det var ett gäng spelare i Trelleborg som har spelat i Malmö FF. Bäst var mittbackarna Andreas Blomqvist och Dennis Hadzikadunic som båda var hur stabila som helst och inte släppte till något, vilket förmodligen var skönt för tränaren Patrik Winqvist som flyttat ut mittbacken Lasse Nielsen som högerback (Nielsen var också bra). På det centrala mittfältet gjorde en annan för detta MFF-spelare avtryck och det var Erik Andersson som satte Trelleborgs kvittering. Och i målet var Marko Johansson också stabil.

Fin avtackning

Innan avspark tackades Kim Källström av och det var väldigt fint. Källström var rörd och rösten sprack. Bredvid sig hade han sina två döttrar. "Varje gång jag tog på mig Djurgårdens tröja så spelade jag för er. Så jag och min familj, min fru och min barn, skulle vilja säga tack så mycket. Ni kommer alltid finnas i mitt hjärta,” sa Källström.

Gillar verkligen att lagen har blivit bättre på att hylla spelare som har lagt av.