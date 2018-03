FEM SPANINGAR: ”Lovande Bajen-comeback av Zengin”

Reservbetonade lag

Båda lagen saknade mängder av spelare till den här matchen, vilket så klart satte sin prägel på allt och frågan är vad man kan dra för växlar av drabbningen i och med förutsättningarna inför. I Hammarby var namn som Serge-Junior Martinsson Ngouali, Oscar Krusnell (i väg på landslagsuppdrag), Benny Lekström (sjuk), Mads Fenger, Johan Wiland (på väg tillbaka från skador), Sander Svendsen och Marcus Degerlund (småskador) borta. IFK Norrköping var utan spelare som David Mitov Nilsson, Johannes Vall, Andreas Blomqvist (skadade), Jon Gudni Fjoluson, Lars Krogh Gerson, Linus Wahlqvist, Alfons Stampsted, Eric Smith, Jordan Larsson, Filip Dagerstål och Arnor Sigurdsson (landslagsuppdrag).

Genrep eller träningsmatch i januari?

Det var tyst på läktarna, reservbetonade lag och ingen vidare intensitet på planen. Det här genrepet kändes mer som en träningsmatch i januari. Det gjordes ganska många enkla misstag och det fanns en allmänt slapp känsla över allting. IFK Norrköping var dock bra offensivt sett, skapade chanser och borde ha gjort fler mål i den första halvleken.

Hammarby styrde den andra halvleken - Hamad irriterad

Precis som IFK Norrköping borde ha satt fler mål i första halvlek borde Hammarby ha överlistat Isak Pettersson fler gånger i den andra halvleken. Bajen styrde matchen under de sista 45 minuterna, när båda lagen gjorde många byten och matchen blev ryckig. Peking slängde också in många unga spelare som inte är vana vid den allsvenska nivån. För övrigt gjorde Hammarbys nyckelspelare Jiloan Hamad ingen lysande insats och såg irriterad ut när han klev av i den andra halvleken. Då sparkade han till ett vattenställ och verkade vilja få ut frustration kopplat till sin egen prestation alternativt att han inte fick mer speltid.

Khalili med rejält lyft

Imad Khalili har känts närmare startelvan än på väldigt länge i Hammarby under den här försäsongen, och mot Norrköping gjorde han återigen mål. Högeryttern avancerade fram på offensiv planhalva och dundrade sedan in 1-0 i ena hörnet från en position någon meter utanför straffområdeslinjen. Khalili har fått chansen av nye huvudtränaren Stefan Billborn. Om han tar den och blir den startspelare på allvar under 2018? Så klart för tidigt att säga, men han är inte längre en spelare i periferin eller frysboxen - utan faktiskt en spelare i truppen som kan komma att bidra.

Lovande comeback av Zengin

Hammarbys stjärnvärvning Erkan Zengin fick hoppa in i den 68:e minuten och gjorde därmed comeback i den grönvita tröjan. Senast han spelade var den 20 januari för Eskisehirspor i den turkiska andraligan och Bajens tränare Stefan Billborn har inte gjort någon hemlighet av att 32-åringen ser ”lite rostig” ut. Vad Zengin hann uträtta mot Peking? Inte jättemycket, men han såg pigg och attackvillig ut. 32-åringen dribblade en hel del, vilket gladde supportrarna och det var uppenbart att han ville charma publiken. Han slog inte bort några bollar och allt som allt var comebacken lovande. Enligt Billborn lär han dock inte vara en 90-minutersspelare till den allsvenska premiären.