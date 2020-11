FEM SPANINGAR: "Ludwigsson kan vinna poängligan"

Ludwigsson kan vinna poängligan

Vilken debutsäsong i allsvenskan. Mot Malmö FF gjorde Gustav Ludwigsson två assist vilket betyder att han är uppe i åtta mål och elva assist under sin första säsong i allsvenskan. Det gör att han är i delad ledning med Astrit Selmani i den allsvenska poängligan. Förra säsongen gjorde Ludwigsson tolv mål och nio assist i Örgryte och vann poängligan i superettan. Så det är riktigt starkt att fortsätta leveransen i allsvenskan. Ludwigsson är en lagspelare som också gör poäng med både mål och assist. Han är stark i presspelet och också i djupledsspelet. Stark i kroppen och explosiv. Bra fysik och arbetskapacitet. Oerhört imponerande om anfallaren vinner poängligan i superettan och året efter i allsvenskan.



AC en egen nivå

Hammarbys spelare var på honom hela tiden. Men det hjälpte inte riktigt. Anders Christiansen visade sin klass och gjorde ett mål och låg bakom ett annat. ”AC” visade att han håller en högre nivå än de andra på planen. Blicken, vändningarna, drivet och kvaliteten att kunna göra avgörande saker. Först slog han in frisparken som Mads Fenger styrde in i eget mål, sedan smällde han upp 2-1 i krysset. Mot Bajen mådde Christiansen extra bra av att ha Erdal Rakip bakom sig. Rakip var smart och tittade ofta efter ”AC”, och hittade honom också ofta i fina ytor. Anders Christiansen visade att han är allsvenskans bäste spelare.

