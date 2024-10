FEM SPANINGAR: "Luft har pyst ur - nu väntar ångestdagar för Djurgården"

IF Elfsborg

LUFT HAR PYST UR DJURGÅRDEN

Tvåa i allsvenskan inför omgången, cupfinalist i år, vidare till ligaspelet i Europa Conference League och en stark ekonomi. Djurgården är på många sätt på en bra plats. Men rekryteringsmissar, regelbundna sportsliga plumpar och återkommande derbyfiaskon har också tagit hårt på klubben. Att man fått se Hammarby och AIK ta in poäng på poäng under de senaste månaderna svider. Mardrömsscenariot att man slutar fyra bakom sina två största rivaler har plötsligt börjat bli realistiskt. Det under en säsong då man haft fina förutsättningar för att utmana Malmö FF eller åtminstone ta hem andraplatsen på ett bekvämt sätt.

Att det pyst ut luft ur den blårandiga ballongen, och att supporterfrustrationen rörande allt från styrelse, ledning och tränare är stor, gick på något sätt att känna av på Tele2 Arena mot Kalmar under söndagen.

För det var sömnigt. Spelarna på planen såg inte helt påkopplade ut och på läktaren var det i stora perioder under första halvlek väldigt tyst. När Kalmar, som inledde bra, tog ledningen på en hörna efter 20 minuter växte en irritation fram och så fort laget inte gick rakt mot mål med hög fart när Djurgården hade bollen fick spelarna höra det.

Tempot och rörelsen hos de blårandiga innan paus var på en för låg nivå för att såra ett hårt arbetande och disciplinerat Kalmar, som försvarade sig med en fembackslinje. Offensivt finns det också kvalitet i KFF, som utöver sitt fina hörnmål kunde fått med sig en straff och på väldigt svajiga grunder blev blåst på ett friläge när Marcus Danielson gick ner i en duell med Dino Islamovic.

LOGISKT RESULTAT

Djurgården fick större fart i grejerna i andra halvlek, gjorde tidigt 1-1 och kunde absolut ha vunnit den här matchen. För Kalmar blev nedtryckt efter paus. Men samtidigt stack bortalaget upp i ett antal farliga anfall och framför allt under en period efter hemmalagets kvittering var det en svängig matchbild. I slutskedet kämpade KFF tappert för en poäng som kan bli viktig i bottenstriden - och lyckades hålla tätt. Totalt sett känns 1-1 som ett logiskt och rättvist resultat. Det här var en imponerande bortamatch på Tele2 Arena av Kalmar i ett pressat läge.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är inte ett mål som folk av estetiska skäl kommer tala om under lång tid framöver. Men jag fastnade för Kalmars 1-0-mål och skickligheten i utförandet av hörnan. Med den typen av kvalitet är fasta situationer ett väldigt effektivt sätt att göra mål. Jonathan Rings inspel satt precis där det skulle vid den främre stolpen, Melker Hallberg skarvade läckert vidare och inne framför mål nosade sig Dino Islamovic till bollen. Nu har han gjort tio mål i årets allsvenska. 30-åringen har varit väldigt svår att hantera inne i boxen för seriens försvarare och han kan visa sig bli avgörande i KFF:s jakt på nytt kontrakt.

FRÅGETECKNET

Hur ska Djurgården hantera sina kommande ångestdagar? Ja, det ska spelas en cupmatch mot division två-laget FC Järfälla under landslagsuppehållet (på torsdag) men för de blårandiga väntar nu annars en lång nedräkning till årets sista derby. Mot toppkonkurrenten Hammarby, söndagen den 20 oktober. Kanske kan uppehållet få alla i och runt klubben att tänka på annat för en stund, men i grunden känns det som att det blir en period mest fylld av ångest och väntan på en match som på många sätt kan bli säsongsdefinierande. Dels står så klart tre ruggigt viktiga poäng i striden om en Europa-plats på spel, men främst behöver hela föreningen en seger. För alternativet, ännu en derbysmäll, skulle kunna skaka om bygget med stor kraft. Det blir spännande att se hur de blårandiga ska ta sig an den kommande perioden och vilka nya drag de kommer klura ut till förberedelserna inför derbyt.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Melker Hallberg. Del i en backlinje och ett försvar som krigade och gjorde det bra i 90 minuter. Smart spelare som stod för en läcker assist till 1-0.

2: Dino Islamovic. Forwarden är tuff att möta och fortsätter att göra mål. Viktig för KFF.

1: Keita Kosugi. Hade bara Santeri Haarala fått till en slutprodukt hade han varit given på den här listan, för det var runt honom det ”hände” grejer för Djurgården. Men Kosugi får ett omnämnande efter första målet i blårandigt.