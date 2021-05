FEM SPANINGAR: Mesigt försvarsspel av Bajen igen

Häckens första poäng - tacka Dahlberg för det

Häcken var bäst i första halvlek - Hammarby var bäst i andra. Bortalaget satte nivån rätt fort och Gustav Berggren hade tre fina bollstölder efter tio minuter, sedan satte han ut bollen till Martin Olsson som smekte in ett inlägg på Alexander Jeremejeffs panna och så fick Häcken ett tidigt 1-0-mål. Häcken var klart bäst i den första halvleken och därför var det starkt av hemmalaget att ta över helt i den andra halvleken. Darijan Bojanic kom in och gjorde skillnad med sitt smarta passningsspel. Häckens defensiva mittfältare Gustav Berggren och Alexander Faltsetas var starka i presspelet i första halvlek, men hade stora problem när man själva blev satt under press i andra. Duon hade, under press, svårt i spelet med boll, och Erik Friberg, med sitt lugn och bollsäkerhet, saknades. Hammarby tryckte på och hade flera chanser att avgöra matchen och bortalaget kan tacka Pontus Dahlberg för poängen, han gjorde flera avgörande räddningar i andra halvlek.

Andrum för båda tränarna

Inför matchen var det tryck på Stefan Billborn och Andreas Alm. Bajen hade en seger mot Mjällby och förluster mot Malmö FF och AIK, och Häcken hade tre raka förluster (mot Halmstad, MFF och Sirius). Så det var klart att lördagens match var viktig för tränarna. Nu blev det 1-1 och andrum för båda. Klart att båda lagen ville vinna söndagens match, men framför allt ville ingen förlora. Bajen har haft en svår inledning med matcher mot Malmö FF borta, derby mot AIK och ett piskat Häcken. Och andra halvlek mot Häcken växlade laget upp. Nu väntar Sirius hemma, Varberg borta och sedan derby mot Djurgården. Nu blir det ännu mer upp till bevis för Bajen och sedan får vi se hur läget är. Häcken växlade också upp och nu väntar derby mot IFK Göteborg.

Högre förväntningar på Häckens nyförvärv

Mesigt försvarsspel av Bajen igen

Båda insläppta mål i derbyt mot AIK hade mer att önska. Och så tog det bara åtta minuter mot Häcken innan Bajens försvarare återigen var snälla i eget straffområde. Martin Olsson skickade in ett inlägg långt utanför straffområdet. Jón Gudni Fjóluson låg för långt ifrån Jeremejeff och Mohanad Jeahze låg på igel sida. Inte det bästa försvarsspelet mot Jeremejeff som är vass i boxen.

Dessutom var Fjóluson kort efter nära att ställa till det med med en osmart nick bak mot egen målvakt, som Jeremejeff var nära att sno åt sig.

Fjóluson som tidigare varit oerhört bra gjorde inte sina bästa match mot Häcken.

Hög klass av Olsson

Martin Olssons inlägg till 1-0 höll hög klass. Känsla och precision, rakt på Jeremejeffs panna. Olsson är tillbaka efter skada och gjorde årets andra start i allsvenskan. Hans insats mot Hammarby var bra. Och om han fortsätter att växla upp så kan det finnas en chans att slå sig in i EM-truppen. Den han slåss med är Pierre Bengtsson, vars Vejle går svagt i den danska ligan. Bra för Olsson är att han också kan spela som mittback.