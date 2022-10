FEM SPANINGAR: "MFF har ett Ceesay-dilemma"

MFF utan mål efter uppehållet

Malmö FF dominerade matchbilden under en timmes tid innan de släppte in tabelltian Värnamo i tillställningen. De kunde åkt på ett baklängesmål, men det stora problemet var ineffektiviteten igen. Den som var ett problem under 0-1-förlusten mot Union Berlin och som även präglade det mållösa mötet med Hammarby förra helgen. Det hjälpte inte att byta anfallare, Ola Toivonen kom aldrig in i matchen, utan det var Anders Christiansen om hade absolut flest målchanser. Skärpan fanns varken hos honom eller lagkamraterna i dag heller, och det har blivit ett stort problem för MFF.

