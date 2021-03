FEM SPANINGAR: "MFF har hittat en riktig anfallare"

ÖSK skakade om MFF

Örebro satte högsta press på hemmalaget inledningsvis och gjorde ledningsmålet efter bara några minuter. David Segers skott gick via Franz Brorssons fot in i mål – då hade ÖSK redan haft två lägen genom Johan Mårtensson. MFF-försvaret var under en ordentlig press de första tio minuterna men hämtade sig sedan. Kvitteringen kom i minut 23 sedan ÖSK:s nya målvakt Bobby Allain släppt Ola Toivonens frispark under sig. MFF tog över spelet under resten av halvleken men ÖSK svarade direkt efter pausvilan. Dock kunde gästerna inte utnyttja övertaget då Marko Johansson räddade Denniz Hümmets straff i den 49:e minuten. MFF hade under den avslutande halvtimmen det mesta av spelet, dock utan att komma närmare än Anders Christiansens skott som Allain räddade.

