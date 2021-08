FEM SPANINGAR: "MFF kan ha hittat en pärla i Abubakari"

Degerfors bättre men billigt baklängesmål i första Malmö FF såg inledningsvis tungt ut efter 2-0-triumfen mot Ludogorets i veckan. Med Anders Christiansen på bänken hade de väldigt svårt att hitta den farliga ytan framför Degerfors straffområde och passningstempot var inte högt i första halvlek. Degerfors såg revanschsuget ut efter 0-5-förlusten mot MFF för en månad sedan och vågade spela ut. Bekväma och finurliga med bollen hotade de hemmaförsvaret flera gånger, utan att komma till några riktiga målchanser. De hade full koll på den formstarke Veljko Birmancevic – som ändå fick det sista ordet i halvleken. Den nyblivne serbiske landslagsmannen tog en frispark utanför straffområdet och placerade den i målvakten Jeffrey Gals hörn. Gal “tjuvade” med att chansa åt det andra hållet, och borde definitivt inte släppt in den frisparken. Målet tände Birmancevic som fick två ytterligare lägen på kort tid, innan han byttes ut i paus mot Jo Inge Berget.

Abubakari kan bli ett riktigt bra Colak-alternativ Utöver målet var MFF:s enda glädjeämne i halvleken Malik Abubakari, 21-åringen som ersatte Antonio Colak som ensam anfallare. Efter en månad i klubben kom ghananens första mål mot IFK Göteborg förra helgen, och han gavs sin tredje startmöjlighet i dagens match. Abubakari hade och låg bakom MFF:s två enda målchanser innan ledningsmålet, och sköt ytterligare ett skott innan pausen som Gal fick upp händerna på. Hans andra MFF-mål kom i minut 70 istället. Anfallaren stod med ryggen mot målet i straffområdet, misslyckades med en bicykleta, men tryckte in bollen förbi Gal på det andra försöktet. Abubakari har medgett svårigheter under de första veckorna i Malmö, men premiärmålet verkar ha förändrat allt. Löpningarna är mer vältajmade och i mottagningsspelet är Abubakari riktigt stark. Sportchefen Daniel Andersson kan ha hittat en pärla från portugisiska Moreirese. Fortsätter Abubakari att utvecklas har han möjligheten att bli ett riktigt bra alternativ till den givne Colak.

Totalförändring i MFF-försvaret

Degerfors orkade inte hålla uppe det fina passningsspelet i andra halvlek utan sjönk längre bak i planen. Inbytte Sargon Abraham missade ett kanonläge i anfallet innan Abubakaris mål och sedan gick luften ur gästerna. Anders Christansen kom in efter en timme och satte eftermiddagens andra frisparksmål i minut 88 – denna gång kunde Gal i målet verkligen inte klandras. 3-0-resultatet betyder att MFF hållit nollan i fem matcher sedan omstarten i juli. Två gånger, mot IFK Norrköping och IFK Göteborg senast, har varningsflagg hissats för försvaret som släppte in tre mål vid båda tillfällena. Skillnaden mot våren, där MFF inte höll nollan en endaste gång, är ändå slående. Lägg där till en nolla mot Ludogorets i veckan. I dag fick dessutom 19-åringen Noah Eile, en försvarare MFF verkar tro mycket på, hoppa in med tio minuter kvar och göra sin allsvenska debut.