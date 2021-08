FEM SPANINGAR: "MFF kom nära den perfekta matchen mot Rangers"

En fysisk batalj i första halvlek Knappt en enda målchans av värde skapades av i den första halvlek. Rangers kom till tre bra skottlägen i straffområdet under de första 45, men bara mittfältaren Scott Arfield fick igenom sitt skott förbi MFF-försvararna – dock utan att vålla Johan Dahlin några problem. Första halvlek präglades istället av fysiskt spel. Rangers manager Steven Gerrard berömde den fysiska kapaciteten i MFF inför matchen, för på den fronten har hans lag det minst lika bra beställt. Rangers vek sig inte en tum i närkamperna och visade en markant skillnad i duellspelet gentemot MFF:s allsvenska motståndare. Hemmalaget lyckades skapa ett par fina anfall under den inledande halvleken, men mittbackarna Connor Goldson och Filip Helander hade väldigt bra koll på Colak, som verkligen fick slita sig in i matchen när de flesta uppspel missade honom.

MFF-chock men Rangers fick sista ordet

Men under tre minuter precis efter halvtidsvilan var förvirringen total hos Rangers-försvaret. Stadion i Malmö hade vibrerat ända sedan uppvärmningen, och för Malmö FF-spelarna tog det 47 minuter för att sända ut en elchock på Rangers. Det var då som Birmancevic fick bollen till höger i gästernas straffområde och hittade Rieks på den andra sidan med ett inlägg. Dansken slog till med en helvolley och gjorde säsongens snyggaste, och viktigaste mål på Eleda Stadion. Nästa elstöt delade Birmancevic i den 49:e minuten. En frispelad Colak missade mottagningen, men bollen hittade ut till hans serbiske anfallskompis som placerade in 2-0 via stolpens insida. Färre än tre minuter gick då mellan målen. Bortalaget hade väldigt svårt att hämta sig från blixtnedslagen i eget straffområdet, och fick det fortsatt väldigt svårt att skapa något i det motsatta när MFF-spelarna bestämde sig att blockera nästan alla skottförsök. Rangers fick ändå det sista ordet. I den 95:e minuten fick mittfältsankaret Steven Davies ett skottläge med vänsterfoten vid straffområdeslinjen, och bollen letade sig in förbi Dahlin. Ett blytungt reduceringsmål för Rangers, och ett slag i solar plexus på alla himmelsblå i kväll.