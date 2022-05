FEM SPANINGAR: "MFF maxpresterar just nu - hur länge orkar de?"

Abubakari nätade men var svag

Malik Abubakari hamnade så långt ner i MFF-hierarkin att han inte fick plats i truppen under två matcher i rad. I Søren Rieks och Isaac Kiese Thelins frånvaro fick 21-åringen chansen från start för första gången den här säsongen - men inte centralt i anfallet, utan på högerkanten. Det var inte alls Abubakaris rätta habitat under en första halvlek där han inte var något hot, förutom när chansen dök upp i straffområdet. I den 36:e minuten nickade han in ledningsmålet på hörna och rätt många kilo kan antas ha lossnat från Abubakaris axlar efter säsongens första mål. I övrigt stod ghananen för en svag insats, och borde förvaltat ytterligare något läge till mål.

ANNONS