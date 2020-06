FEM SPANINGAR: "MFF:s anfallsspel imponerar inte"

Häcken kvitterade sent mot Malmö FF. I en match där MFF var bäst i första halvlek - men där Häcken avslutade bäst. Här är Andréas Sundbergs fem spaningar.

Häcken gick inte att känna igen i första - men lyfte sig och förtjänade kvitteringen

Kände inte igen Häcken i första halvlek. Har laget spelat så långt någon gång tidigare? Vet inte om det berodde på att man inte klarade av Malmö FF:s aggressiva och höga press eller om det var planen? Men första halvlek blev helt fel för Häcken. När man hade bollen var det oftast långa bollar över mitten mot en isolerad Jasse Tuominen. Det gjorde att spelskicklige motorn Erik Friberg inte kom in i matchen, yttrarna Leo Bengtsson och Ahmed Yasin spelade oftast felvända och det är inte deras styrka. Och Daleho Irandust, som spelade tia, hamnade för långt ner och blev varken understöd för Tuominen och kom heller inte i djupet. Malmös mittbackar vann det mesta mot Tuominen, men Häcken-anfallaren vann några dueller, fast då var ingen där som understöd eller gick på djupet.

Det tog ungefär 65 minuter innan Häcken klarade av att spela sig ur MFF:s press. Då började MFF falla och blev lägre med laget, och matchen blev jämnare. Från där till slutsignalen tog Häcken över mer och mer och var det laget, som enligt statistiken, hade flest farliga avslut. Häcken fick längre anfall och skapade två fina chanser - båda bakom bortalagets vänsterback Jonas Knudsen. Först satte Irandust ut en boll bakom vänsterbacken och där Ahmed Yasin kontrade och avslutade, men Johan Dahlin gjorde en fin räddning. Sedan var det Adam Andersson som tog sig fram bakom Knudsen och avslutade tätt utanför. Till slut kom målet. På en hörna och vid MFF:s vänstra sida dök Joona Toivio upp och tryckte in kvitteringen.

MFF:s försvarsspel väldigt bra i 65 minuter - anfallsspelet inte lika bra

Malmö FF:s press var oerhört bra i första halvlek och Häcken hade stora problem med att spela sig ur den. Det var ett aggressivt och högt försvarsspel. Återerövringsspelet höll hög klass. Men när bortalaget hade bollen så hade man svårt att skapa heta chanser. Ytteranfallarna - Sören Rieks som startade för första gången i år och Tim Prica som fick nytt förtroende - hade återigen svårt att ta sig runt på kanterna och det fanns mer att önska i en mot en spelet. Och också i djupledsspelet. Mot Mjällby avgjorde Anders Christiansen efter individuell skicklighet. Nu gjorde man mål efter ett individuellt misstag. Alexander Faltsetas tog ett svagt beslut och passade bollen mot eget mål, men fick en dålig träff. Guillermo Molins var vaken och snodde bollen och blev fri, och rullade behärskat in 1-0. Det var det som Molins skapade. Så länge MFF:s försvarsspel var bra med aggressiv press så var man det bättre laget. Det var man i ungefär 65 minuter. Sedan blev pressen sämre och laget blev lägre. Då kom Häcken in i matchen. Erdal Rakip kom in som ytter i den andra halvleken och i sin första bollkontakt gjorde det som ingen annan ytter i MFF gjort hittills, tog sig förbi sin motståndare. Gillade Malmös försvarsspel, framför allt var Anel Ahmedhodzic och Eric Larsson fina i backlinjen, och anfallarna och mittfältarna gjorde ett jättejobb i defensiven, i 65 minuter.

Häcken klarar fortfarande inte av att vinna mot topplagen

Förra säsongen slutade Häcken sexa i allsvenskan och i mötena mot lagen som slutade före så vann man bara en match, spelade två oavgjorda och förlorade sju. 1-1 mot Malmö FF efter den sena kvitteringen kändes nog nästan som en seger, men vi väntar fortfarande på att Andreas Alms lag ska ta ett par segrar mot lagen som förväntas hamna i toppen.

Faltsetas vs. ”AC

Skrev tidigare i dag om matchen i matchen mellan Anders Christiansen och Alexander Faltsetas, och att Häckens fysiske mittfältare eventuellt skulle vara övertaggad. Det tog 55 sekunder innan Faltsetas sprang över ”AC” som föll i backen. Efter 32 minuter var det dags igen. Bollen var inte i närheten men Faltsetas skickade avsiktligt Christiansen i backen igen. Utan att få gult kort. Efter 78 minuter var det tredje gången gillt. Då rann det över för MFF-mittfältaren som blev irriterad och reagerade. Båda klarade sig spela matchen utan att få kort. Vem som vann duellen? Med tanke på Faltsetas misstag vid första målet så vann väl ”AC” då.

Allt är förlåtet för Bonke

Han skulle, enligt Aftonbladet, ha startat i premiären - men försov sig till en samling och petades. Nu verkar det vara glömt. Bonke Innocent hoppade in efter 84 minuter och fick alltså vara med om det tuffa avslutet när Häcken kvitterade.