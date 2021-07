FEM SPANINGAR: "MFF:s Beckenbauer är tillbaka"

Propagandafotboll av MFF

När Malmö FF skulle gå ut och säkra SM-guldet i november förra året gick de ifrån till en 3-0-ledning efter en kvart mot just Sirius. Riktigt så produktiv blev inte målfabrikationen i första halvlek, men så fanns det också en annan motivation hos motståndaren idag. På Eleda Stadion tog det bara 35 sekunder innan Antonio Colak skickat in 1-0 på pass från Jo Inge Berget. Det sjätte målet på de sex senaste matcherna för 27-åringen. MFF saknade inte möjligheter att göra fler under de efterföljande minuterna. De spelade med ett bolltempo i offensiven som Siriusspelarna inte hängde med i, och höll så när på att kombinera sig till fler klara målchanser. 2-0 dröjde till den 22:a minuten istället, och var en pärla från Sören Rieks, som i en och samma rörelse tog ner bollen vid straffområdeslinjen och sköt den i mål med en högervolley. Propagandafotboll av MFF och den högsta växeln som skådats av laget i år.

Hård kamp fortsatt på MFF:s vänsterkant

De inledande 35 minuterna efter pausen var avslagna. MFF behövde inte anfalla med lika många spelare medan Sirius inte mäktade med att skapa mer än några halvchanser under perioden. Gästernas gyllene möjlighet kom i den 84:e minuten, när Christian Kouakou missade öppet mål efter en retur från målvakten Johan Dahlin. I den 88:e minuten fyllde istället inhopparen Veljko Birmancevic på med 3-0, och Anders Christiansen – tillbaka efter Danmarks EM-resa – gjorde 4-0 på tilläggstid. Birmancevic lyckades svarade på Rieks mål och spetsar till konkurrensen ytterligare på Malmö FF:s vänsterkant. Känslan är ändå att tränaren Jon Dahl Tomasson kommer välja Rieks under de flesta matchbilder.

Bergets bästa match i år

Norrmannen har inte gjort sin mest profilerade vårsäsong hittills. Ändå har Jo Inge Berget åstadkommit två mål, och framspelningen till Colaks mål var hans fjärde assist i allsvenskan. Om Berget är gjuten på högerkanten så har speltiden varit betydligt mindre för Sören Rieks. På vänsterkanten har Veljko Birmancevic startat i sex matcher mot Rieks fem, och i de två senaste matcherna har kantduon bytt av varandra i halvtid. Rieks har fortsatt förmågan att göra poäng så fort han får spela – målet idag var hans fjärde i allsvenskan, vilket är näst bäst efter Colak i laget. Berget var mer involverad idag när han hamnade närmade målet, och han stod för sin bästa insats i år hittills.

MFF:s Beckenbauer är tillbaka

Dagens start var den första för Oscar Lewicki i allsvenskan. Tidigare har 28-åringen bara spelat en halvlek mot IFK Norrköping, plus starten mot Riga senast. Mittfältarens påverkan på balansen i laget har varit tydlig för alla, och idag var Lewicki outstandig som länken mellan Bonke Innocent och Sebastian Nanasi på tremannamittfältet. Förutom den vanliga placeringsförmågan så bröt Lewicki anfall på egen planhalva, men var också drivande och effektiv med boll nära Sirius-målet. MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson har kallat Lewicki för "Sveriges Beckenbauer", efter den mångsidige tyske legendaren med förnamnet Franz. Även om Lewicki kan spela på en rad olika positioner så är det inget tvivel om att han gör Malmö FF bäst från det centrala mittfältet. Efter säsongens tre första tävlingsmatcher har Lewicki redan bevisat att hans plats där är given. Det är ingen tillfällighet att MFF:s lyckats hålla nollan i de två matcherna han startat i år i.