FEM SPANINGAR: "Mikkelsen långt ner i hierarkin"

Långsamt, fantasilöst och alldeles för bekvämt

Det har visat sig finnas många sätt att vinna mot Varbergs Bois i år. Att spela i slowmotion är inte ett av dem. Sättet Bajen tappade ut bollar, slog felpassar och hanterade duellspelet på i den första halvleken gjorde att Varberg behagligt kunde ligga tätt i försvarsspelet och kontra när man fick möjligheten. I paus lär Marti Cifuentes ha sagt några väl valda ord, för i den andra halvleken höjde sig gästerna åtminstone en nivå, vilket till slut räckte för att spräcka målnollan.

Svårspelad plan gynnade inte Bajen

Hösten tycks ha kommit tidigt till västkusten och Varberg där gräsplanen på Påskbergsvallen inte imponerade. Bollen studsade och for - vilket inte gynnade Hammarbys spel de få gånger man försökte dra upp passningstempot. I stället utnyttjade hemmalaget felstudsar till sin fördel och kontrade en hel del. Det är sannolikt inte sista gången i år som underlaget kommer stå i fokus då Varberg har både Djurgården, Degerfors och IFK Göteborg kvar att möta på hemmaplan.

Annons

Respektabel insats - men nu krävs en bragd

Efter den rent ut sagt pinsamma prestationen senast i 0-7-förlusten mot Sirius svarade Varberg trots allt för en högst respektabel insats i dag. Man visade upp tendenser från vad som var framgångsreceptet 2020 och 2021, där försvarsspelet och laget tillsammans gjorde livet surt för motståndet. Trots det hade man nog behövt vinna för att väcka något slags hopp inför säsongsavslutningen. Om Varberg lyckas ta in nio poäng på sex matcher på både Degerfors och Sirius är det den största allsvenska bragden på många år.

Hammarby fick drömchans - och tog den till slut

Efter den svaga våren med bara tre segrar på de tolv första matcherna har Hammarby sakta men säkert knaprat in på Djurgården, som länge legat på fjärde plats i tabellen. Efter Blårändernas derbyförlust tidigare under söndagen blev Bajen serverat en drömchans att knapra in ytterligare. Den såg man länge ut att missa, men efter många om och men hittade Jusef Erabi till sist nätet och kunde säkra tre blytunga poäng för stockholmarna. Nu är Hammarby bara två poäng bakom Djurgården i jakten på den viktiga fjärdeplatsen - och om några veckor ställs man mot varandra på Tele2 arena.

Annons

Mikkelsen långt ner i hierarkin

Bajen letade med helljus efter att hitta rätt i spelet och lyckas med en matchavgörande prestation mot ett kompakt motstånd. På bänken fanns August Mikkelsen att tillgå, men norrmannen fick sitta och huttra medan solen gick ner i Varberg och kylan gjorde sig påtaglig. Först på tilläggstid kom Mikkelsen in i spel, vilket gav en indikation på hur långt ner i Marti Cifuentes hierarki han hamnat efter den här säsongens besvikelser till insatser. Det ska bli spännande att se om 22-åringen är kvar i Hammarby när nästa säsong startar.