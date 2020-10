FEM SPANINGAR: "Misstagen kastade planen i papperskorgen"

Försvarsmisstag kastade Mjällbys plan i papperskorgen

Matchplanen om att vara kompakt centralt, låta Hammarby få ytor på kanterna och själva vara effektivt framåt kunde Mjällby skrota direkt. Först ledde en misslyckad rensning från Eric Björkander till 0-1 efter tre minuter, därefter slog Jesper Löfgren hål i luften vid 0-2 i den femte minuten och vid 0-3 i den tolfte minuten var målvakten Carljohan Eriksson och nämnde Björkander inte tillräckligt beslutsamma. Då såg allt ut att vara kört för gästerna.

Billigt 3-1-mål gav Mjällby hopp

Men Hammarby bjöd faktiskt in Mjällby i matchen. I den 25:e minuten reducerade bortalaget till 3-1 efter att Bajen lämnat alldeles för stora ytor bakåt vid en offensiv frispark. Därefter skapade Mjällby en del framåt. Hammarby spelade med små marginaler i sitt försvarsspel och såg ut att ofta riskera farligheter. Visst, de grönvita ledde med 3-1 i paus men det var en märklig första halvlek på så vis att det är svårt att säga att Hammarby var särskilt bra efter 3-0-målet.

Större Bajen-kontroll i andra halvlek

I andra halvlek hade Hammarby en större kontroll på matchen. Man hanterade Mjällbys offensiv på ett bättre sätt och var även vassare i spelet med boll än mot slutet av den första halvleken. Tim Söderström dunkade in 4-1 efter en dryg timme och då satt spiken i kistan på riktigt. Det blev till slut 4-2 och Hammarby tog en säker seger till slut. I efterhand går det inte att komma ifrån de första 15 minuterna. Det var den kvarten som avgjorde allt.

Stökigt getingbo i toppen

Tabellen haltar och det är väldigt många lag (sex stycken, utöver MFF) som är med i kampen om Europa-platserna. De lär bli ett race in i det sista och trots att det har sett ut som att Hammarby bränt sina broar vid flera tillfällen tidigare så har man fortsatt häng på en topp tre-placering. Det är bara att konstatera att det är en väldigt märklig säsong. Glädjande för Hammarby i just Europa-jakten är ju att man nu tog klivet om Sirius, som föll mot Östersund under söndagen.

Söderströms första allsvenska mål

I sin 58:e allsvenska match gjorde Tim Söderström sitt första allsvenska mål. Hans 4-1-mål var dessutom snyggt och insatsen i övrigt väldigt bra. Vänsterbacken dominerade mycket på sin kant och var en av planens bästa spelare. ”Han gjorde en jättebra match”, säger tränaren Stefan Billborn och lägger till följande om Söderströms säsong: ”Han blandar och ger som alla andra”.