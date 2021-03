FEM SPANINGAR: "Nanasi närmar sig MFF:s premiärelva"

Sanas drömträff satte MFF i gungning Malmö FF inledde bäst och Jonas Knudsen borde gjort mål i den elfte minuten från ett bra vänsterläge. Men bara två minuter efter att Giannis Anestis räddat vänsterbackens avslut till hörna skulle Tobias Sana ta tag i sakerna. Ett dåligt uppspel i MFF-försvaret hamnade så småningom hos Sana som vände upp, avancerade mot målet, och skruvade in ledningsmålet från distans. En praktträff av Sana som idag spelade som släpande anfallare bakom Oscar Vilhelmsson. MFF fick klara sig utan lätt skadade Anders Christiansen, och med Pavle Vagic och Erdal Rakip centralt hade IFK ganska lätt att hålla hemmalaget från de farligaste ytorna. Särskilt då anfallaren Antonio Colak knappt syntes till i första halvlek.

Nanasi får saker att hända

En offensiv spelare kan bedömas utifrån sin uppfinningsrikedom och kreativitet, men allt som oftast är poängproduktionen det avgörande. MFF:s Sebastian Nanasi besitter förmågan att alltid göra något av bollen när han får den. 18-åringen är ständigt på språng, och drar sig aldrig för att ta den närmaste vägen mot mål och utmana försvararen. Det var just det Kristanstadkillen gjorde ett par minuter efter att han ersatt lårskadade Veljko Birmancevic i halvtid. Pontus Wernbloom hakade upp Nanasi i straffområdet och Colak gjorde sitt första MFF-mål på den efterföljande straffen. Några minuter senare var rollerna de omvända när Colak frispelade Nanasi, som lättade in sitt fjärde mål i år. Nanasi kommer definitivt få fler minuter än de 103 han spelade under förra årets utlåning i Varbergs Bois, och då både Birmancevic och Sören Rieks dras med skador har Nanas närmat sig en startplats till premiären mot Hammarby.