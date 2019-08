FEM SPANINGAR: ”Nu kommer det glöda runt Djurgården och allsvenskan”

Total mardrömsstart för AFC

Djurgården tog ledningen redan efter två minuter, genom Mohamed Buya Turay på nick. Finns det någon logik i resonemanget att det var mer av en mardrömsstart för AFC Eskilstuna än vad det var en drömstart för Djurgården? Så kändes det åtminstone där och då. Att AFC skulle klara av att bestiga berget som stod framför dem efter 1-0 kändes mer eller mindre helt osannolikt, men för Djurgården var ett ledningsmål just i den tredje minuten inte superviktigt för att lyckas ro hem segern den här kvällen. När Marcus Danielson sedan nickade in 2-0 i den 16:e minuten upplevdes allt som klappat och klart.

Djurgården det klart bättre laget matchen igenom

Resten av matchen? Bortsett en liten Djurgårds-dipp i första halvleken efter målen gav den väl vad man kunde förvänta sig. Djurgården var klart mycket bättre än AFC Eskilstuna och särskilt mycket tro på en vändning såg inte bortalaget ut att ha. Hemmalaget var piggare, snabbare, mer tekniskt skickligt och smartare än sin motståndare. AFC hängde inte med när Djurgården rullade runt och även om det inte blev ett fullständigt bombardemang mot gästernas mål skapade de blårandiga en hel del. 4-0 låg närmare till hands än 3-1, utan tvekan.

Nu blir det åka av

Visst, bollen är alltid rund och tre poäng är inte inne på kontot förrän tre poäng är inne på kontot, men den här matchen var ju egentligen bara något Djurgården skulle ”stöka av” i det läget som man befinner sig i. Det gjorde man också på ett imponerande sätt. Nu väntar två allsvenska matcher (ja, jag vet att en cupmatch mot Akropolis ligger och lurar på torsdag men den ska Djurgården också bara kunna ”bocka av”) som blir RIKTIGT intressanta och som på många sätt kan avgöra och definiera hela den här säsongen för de blårandiga. Först ska Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar ner till Malmö på söndag och därefter ställs man mot AIK i ett stekhett derby på Friends Arena den 1 september. Det finns så många tankar att tänka om de två fajterna. Håller de hela vägen in om det blir sex poäng? Knäcks de helt om det blir två raka förluster? Vad ger två kryss? Mentalt står otroligt mycket på spel och en sak som är säker är att det kommer fullständigt glöda runt Djurgården och allsvenskan överlag under den kommande perioden. Håll i hatten!

Det börjar lukta allt mer superettan om AFC

Rapporter inifrån omklädningsrummet (främst via Aftonbladet) om missnöje med ledare i klubben, ett osäkert styrelseläge, en tuff ekonomisk situation och spelare som Felix Michel och Ousmane Camara sålda. Man far med osanning om man säger att allt är frid och fröjd i AFC Eskilstuna just nu, och det börjar lukta allt mer superettan om Alex Ryssholms bygge. Det finns fortfarande individuellt skickliga spelare (Adi Nalic, Denni Avdic, Dzenis Kozica och Samuel Nnamani) som kan göra skillnad och ge poäng, men jag skulle bli förvånad om AFC klarar av att knipa fler pinnar än bottenkonkurrenterna under resterande delen av säsongen och eftersom de redan ligger på nedflyttningsplats är i alla fall inte min tro på att Eskilstuna-laget säkrar nytt kontrakt särskilt stor.

När får de blårandiga guldvittring?

Laget spelar en underhållande fotboll, har gjort näst flest mål i allsvenskan och trummar på ordentligt. Men trots serieledning och en fin form verkar inte alla blårandiga supportrar känna den där riktiga guldvittringen än. För när kommer lyftet när det gäller publiksiffrorna? När slår guldhajpen till ordentligt? Antalet åskådare som Djurgården lockat till sina senaste matcher är inte på något sätt usla (10 748 mot Häcken, 13 797 mot Sirius och 13 255 mot AFC), men nog kan vi förvänta oss fler blårandiga anhängare på Tele2 Arena framöver om det här håller i sig.

Till sist måste jag bara uppmärksamma det faktum att Djurgården hållit nollan i fem raka matcher. De har plockat 15 poäng på de fem matcherna och målskillnaden som gäller är 11-0. Imponerande!