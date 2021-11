FEM SPANINGAR: "Oförklarligt dålig MFF-halvlek i brinnande guldstrid"

Larsson räddade en mardrömsöppning BK Häckens högerytter Patrik Wålemark gick in till dagens match med sex mål och fem assist på de nio senaste matcherna. 20-åringen hade efter två minuter tunnlat Oscar Lewicki på MFF:s planhalva och bollen letade sig fram till friläge för Jasse Tuominen några meter från Johan Dahlins mål. Då dök högerbacken Eric Larsson upp, glidtacklade bollen bakifrån och räddade ett förmodligen givet ledningsmål för bortalaget. Det brukar sägas att mål avgör mästerskap, men i det här fallet räddade en defensiv aktion Malmö FF från en mardrömsöppning i denna enormt viktiga match. En tacksamhetstanke kan också skänkas till Dahlin. Wålemark låg även bakom Häckens andra stora lägei första halvlek när en frispark från talangen till slut letade sig fram till ex-MFF:aren Johan Hammar, vars avslut räddades av Dahlin i slutet av halvlek.

MFF borde straffat Häcken hårdare

Däremellan var hemmalaget under en period helt överlägset i målchansväg. Efter Larssons brytning initierade MFF en kontring som ledde till en frispark mitt på Häckens planhalva. En variant hittade Lasse Nielsen längst bort i straffområdet och mittbacken spelade fram till Antonio Colak som enkelt stötte in sitt 14:e mål i allsvenskan. Anfallaren fick ett nytt läge kort senare och Veljko Birmancevic hade ett par bra chanser att dubbla ledningen under den intensiva MFF-forceringen. Hemmalaget hade behövt det målet, för sakta men säkert tappade de allt initiativ i matchen.