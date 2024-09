FEM SPANINGAR: "Otrolig Nordfeldt gav AIK segern"

Djurgårdens IF

MÄRKLIG STÄMNING

Det var knökfullt på Studenternas under onsdagen och upplagt för en härlig höstmatch i mörkret. Men sisådär tio minuter in i matchen spreds en märklig stämning på arenan. Klackarna tystnade och fokus från många i publiken riktades bort från spelet. Efter att Sirius-supportrar tänt fler bengaler på kort tid valde nämligen polis att kliva in på läktarsektionen. Det skapade frustration från hemmaklacken men det fick också AIK:s tillresta klack att sluta sjunga för att visa sitt missnöje mot polisens beslut. ”Ut med packet” och ”snutjävlar - fotbollsmördare” skanderades.

Ett antal poliser stod på läktaren under flera minuter och så länge de var där levde sig inte publiken in i matchen, vilket var speciellt. Polisens närvaro såg inte ut att leda till någon form av konfrontation på läktaren och man lämnade alltså sektionen efter några minuter. När de gått därifrån svarade Sirius-supportrar genom att tända sex bengaler på en och samma gång.

Det blev en skum situation och jag tror inte att det är rätt väg att gå för polisen att kliva in i folkmassor inne på en läktare på det sättet kopplat till pyroteknik. Det skulle kunna leda till otäcka situationer.

AIK ÄR AIK IGEN

På planen var den första halvleken svag underhållningsmässigt. I stora stunder tog lagen ut varandra och matchbilden bestod i korta drag av att Sirius hade mycket boll men inte var skarpt nog för att knäcka AIK:s starka defensiv. Offensivt fick AIK ut väldigt lite. Kanske blev fokus riktat lite för mycket på att stå emot Sirius fina offensiv? I fotboll kommer man ofta långt genom att förlita sig på en bra defensiv, för det dyker ”alltid” upp några chanser framåt också, men innan paus såg det lite väl trubbigt ut och vid några tillfällen tappade man boll på egen planhalva vilket ledde till kortare Sirius-tryck.

Det stod dock 0-0 i paus och AIK hade tid på sig att skruva på saker och ting. Direkt i andra halvlek var det också mer fart i grejerna hos bortalaget. Man såg ut att våga mer och fick även med sig sina tillresta supportrar som lyfte upp ljudnivån på läktarhåll. Plötsligt kändes AIK tungt även i offensiv riktning och Sirius spelmässiga övertag fanns inte längre. Efter en dryg timme satte man 1-0 på en hörna och man var bara centimeter ifrån att Bersant Celinas 2-0-mål skulle bedömas som korrekt enligt regelboken.

Ja, Sirius skapade flera bra lägen innan slutsignalen men vid de tillfällen då gästernas kompakta försvarslinje inte levererade stod keepern Kristoffer Nordfeldt i vägen. Det krävs något extra för att göra mål på AIK numera. Nye tränaren Mikkjal Thomassen har gjort AIK till AIK igen. Jag gissar att det finns en hel del svartgula supportrar som njuter av att 1-0-segrar radas upp och nollor hålls på löpande band. På de senaste sju allsvenska matcherna har AIK släppt in ett mål.

MATCHENS HÄNDELSE

I Max-intervjun inför matchen presenterade Mikkjal Thomassen några saker som AIK fokuserat på i sina förberedelser. En punkt han tryckte på var att man identifierat att man skulle kunna såra Sirius på fasta situationer, och tränat extra på det. Att man då gjorde det matchavgörande målet på en klockren hörna, där en fin serve från Onni Valakari kombinerades med en läcker nick av Benjamin Tiedemann Hansen, måste ge en väldigt skön känsla. Bara vetskapen av att man kan vinna matcher på det här sättet, att det kan räcka med en fast situation framåt för att man är så stabilt bakåt, borde stärka AIK. Speciellt på bortaplan.

FRÅGETECKNET

Kvicke och finurlige Victor Andersson är väldigt talangfull, det är inget snack om den saken. Och jag väntar egentligen bara på att han ska ta det där steget och slå igenom. 19-åringen har inte prioriterats av Mikkjal Thomassen men fick så sin chans i Uppsala. Ytterforwarden startade. Men nja, han fick inte ut tillräckligt. Slutprodukten saknades och stundtals såg han lite för ”valpig” ut. Andersson byttes ut tidigt i andra halvlek och det här blev nog inte matchen han hoppats på. Kanske har självförtroendet fått sig en törn sedan Henning Berg försvann och speltiden minskat?

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Kristoffer Nordfeldt. Det är omöjligt att peka ut någon annan som bäst på planen. AIK-målvakten var otrolig. Han gjorde flera riktigt vassa räddningar som gav bortalaget segern. En matchavgörande insats, helt enkelt.

2: Benjamin Tiedemann Hansen. Det är svårt att inte ge beröm till en mittback som är med och håller nollan och dessutom gör ett mål själv.

1: Onni Valakari. Börjar visa i AIK att han är en skicklig spelare. Fin hörna till 1-0.