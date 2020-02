FEM SPANINGAR: "Paulinho ville mycket i debuten - bjöd på tre fina aktioner"

Ingen nyhet - men betydligt lättare motstånd för Bajen

Hammarby träningsspelade i lördags mot överlägsna tjeckiska serieledaren Slavia Prag, som bland annat i höstas tog poäng av både Barcelona på Camp Nou och av Inter på San Siro i Champions League-gruppspelet. Farense är visserligen tvåa i den portugisiska andraligan, men det vore en stor överdrift att ens jämföra laget med Slavia Prag. Samtidigt är dock Farense under säsong och spelar nästa ligamatch på söndag. Därmed hade laget förstås en fördel i det gentemot Hammarby.



Men trots det var Hammarby inledningsvis bättre. Hammarby hade första halvan av första halvlek mest boll och hotade mest offensivt. Paulinho hade ett läge, David Fällman ett annat. Därför kom Farenses ledningsmål på frispark lite oväntat, samtidigt som det också väckte laget. Farense var efter det bättre, hade mer boll och fler anfall. Hammarby tappade lite rytm från inledningen av matchen, men kom tillbaka strax före halvtid. Då satte Paulinho fram bollen till Aron Johannsson som hittade Alexander Kacaniklic med en sidledspassning till 1-1.

Andra halvan av matchen var därefter jämn, men utan riktigt klara målchanser. Bajen luftade flera spelare genom många byten, precis som Farense som kom ut med en helt ny elva till andra halvlek. Få målchanser skapades till en början, men sedan kom målen. Ryan Gauld tog vara på en straff för Farense till 2-1 efter att Abdul-Halik Hudu dragit på sig den och sedan ordnade Muamer Tankovic 2-2, medan Farense avgjorde sent till 3-2. Resultatet kändes i efterhand ändå rättvist. Farense hade lite fler chanser, även om matchen var jämn.

Farenses ledningsmål en läcker delikatess

Farenses start var inte helt dålig, men Hammarby hade mer boll och fler anfall. Därmed kom det portugisiska lagets ledningsmål lite oväntat. Miguel Bandarra fick visserligen ett bra frisparksläge, men det var nog inte många av de tillresta Hammarby-supportrarna som var beredd på att backen skulle slå bollen via ribban och in i mål. Målet kom därmed lite från ingenstans, men var än dock både snyggt och en riktig delikatess som förgyllde matchen.

Så var Paulinhos debut

Paulinho anslöt i vintras till Bajen, men inte i hundraprocentig fysisk form. Brassen spelade senast en tävlingsmatch med Häcken i allsvenskan och skadade sig under sin sejour i Israel. I början av träningslägret höll han igång på egen hand, men började snabbt träna med övriga i laget. Brassen kom inte till spel i lördags mot Slavia Prag, men fick däremot spela från start mot Farense. Paulinho kom till spel som släpande anfallaren bakom Aron Johannsson och hade bland annat tidigt ett avslut via målvaktens händer och stolpen ut till hörna. Lite senare tog han en liknande löpning, också ut mot högerkanten och hotade med ett giftigt inspel i straffområdet. Strax före halvtid var han också med i uppbyggnaden till Bajens ledningsmål. Brassen serverade bollen till Aron Johannsson som slog en passning i sidled till Alexander Kacaniklic framför mål som sköt 1-0.



Paulinho rörde sig ofta centralt i banan, men emellanåt också ut mot kanterna, i första halvlek främst mot högerkanten. Paulinho såg lite sliten alternativt trött ut, men när han väl fick yta med bollen visade han både prov på kvickhet och teknik. Det är förstås inte konstigt att han kan se lite trött eller loj ut med anledning av att han har kommit tillbaka från skada och inte spelat på länge. Det lär nog komma framöver. Visst, han bjöd inte på många aktioner, men de tre aktionerna han bjöd på lovade i varje fall gott. Det kommer mer, och det visade anfallarens inställning på planen. Paulinho skrek bland annat till vid ett tillfälle, då han inte fick bollen när han ville det. I halvlek blev han utbytt.

Tankovic målskytt - men överglänst av Kacaniklic i första halvlek

Muamer Tankovic imponerade i lördags mot Slavia Prag. Bajen-stjärnan var inbladad i det mesta i lagets offensivt och stod dessutom för en läcker dragning innan han själv gjorde mål. Den här eftermiddagen var han inte lika inblandad i spelet mot Farense. Tankovic bjöd inte på lika många aktioner och var inte inblandad i Bajens ledningsmål.



Tankovic fick en liten smäll senast mot Slavia och vilade lite dagen efter, men spelade totalt 90 minuter den här eftermiddagen mot det portugisiska andraligalaget. Tankovic var i andra halvan av matchen bland annat nära att möta en djupledsboll vid ett tillfälle och var även lite senare nära att sätta fram bollen till Gustav Ludwigson bakom Farenses backlinje. I mitten av andra halvlek hade han även ett skott högt, högt, högt över mål, medan han sedan hittade in med ett fint inspel i straffområdet, men det slutade dock inte med ett mål. Till slut fick han fira kvittering till 2-2, men slutprodukten den här eftermiddagen var annars inte den som vi är vana vid att se hos stjärnan.

Då var i stället den här kvällen lagkamraten och vännen Alexander Kacaniklic både piggare och hetare offensivt. Yttern spelade bara en halvlek, men var inblandad i flera anfall och hade bland annat ett fint skruvat avslut tätt utanför mål innan han avslutade ett fint anfall till 1-1 i matchen. Kacaniklic växte även in senast i matchen mot Slavia Prag, men tröttande lite då. Kacaniklic var bra.

Hammarbys defensiv oroar - eller?

Hammarby brukar visserligen inte vara som bäst under försäsonger och har även förut släppt in mål på försäsongerna, men just nu har laget inget roligt facit. Totalt har Bajen släppt in tolv mål på fyra officiella träningsmatcher den här säsongen om än mot bra motstånd som är mitt i säsong som Slavia Prag och Midtjylland. Tolv mål är dock mycket. Behöver supportrarna vara oroliga? Det är nog lite oklart.

Trots allt har Bajen släppt in mycket mål på försäsonger förut och det går nog inte att dra för stora växlar av det här. Dessutom släppte Bajen bara in ett mål med Mads Fenger och David Fällman på planen i första halvlek. Det kom efter en riktigt fint frispark. I andra halvan av matchen gjordes byten och då kom målen också efter fasta situationer, en starffspark och en hörna. Bajen har tid på sig.