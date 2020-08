FEM SPANINGAR: "Pekings försvar måste förbättras för en guldstrid"

HIF:s bästa match - och de fick utdelning

Under en kvart i inledningen på matchen spelade Helsingborg lagets bästa fotboll under säsongen. De lyckades vända ett underläge och trots två mål som kom efter straffar så såg det anfallsmässigt riktigt bra ut, även i försvarsväg under stora delar av halvleken. Då var känslan att ett sådant spelövertag var tvunget att leda till en seger. Efter IFK Norrköpings dominans och kvittering i andra halvlek såg det målet ut att misslyckas, men HIF fick några kontringslägen under slutkvarten och grävde fram ett segermål. Ett blytungt sådant efter en bra insats, och som lyfter laget till säker mark.

Försvarsspelet inget för en guldstrid

IFK Norrköping har ett anfallsspel som är bland de absolut mest utvecklade i allsvenskan. Det kan laget vinna guld med - men inte så länge försvarsspelet ser ut som det gjort de senaste matcherna. HIF gjorde sin läxa och sökte upp ytor bakom Pekings trebackslinje och i zonen framför den. Det fanns massor av plats stundtals. Avstängde Filip Dagerstål saknades och Isak Bergmann Jóhannesson fick spela på en ovan position till vänster i backlinjen. IFK Norrköping må fortsätta att ösa in mål resten av säsongen, men det kommer bli väldigt svårt att hålla Malmö FF:s takt i toppen om försvaret agerar så här. Nu är det sex poäng upp dit och laget har halkat ner till tredjeplatsen.

Helsingborgs offensiv trivs bäst utan långbollar

Undantaget den välväxte Assad Al-Hamlawi mäter HIF:s anfallare 1,80 meter (van den Hurk), 1,70 (Timossi Andersson) och understöds av den 1,76 m långe Max Svensson. HIF fick efter den bedrövliga säsongsinledningen övergå tanken att rulla bort motståndaren för att istället spela ett enklare och mer direkt spel. Med ytorna som gavs mot Norrköping visade att HIF att de faktiskt kan spela fyndigt med kombinationer och kortpassningar när de längden inte riktigt finns som passar ett långbollsspelande lag. Kontringsspelet i andra halvlek gav lagets blott andra seger i år.

Rasmus Jönssons första mål dröjde

HIF:s fanbärare har varit under isen i säsongsinledningen och blev idag bänkad för andra matchen i rad. Anfallaren fick hoppa in med kvarten kvar och fick snabbt ett bra läge utanför straffområdet. Jönsson tvekade dock, typiskt för en anfallare med lågt självförtroende, och valde en yttersida som styrdes utanför. Men någon minut senare skulle HIF:s avgörande komma. Jönsson var på plats framför mål och vinklade in Joseph Ceesays inspel. Jönssons första fullträff kom i den fjortonde matchen - men kommer betyda världen för honom och även HIF:s offensiv förmodligen.

Alexander Nilsson ger Lindegaard konkurrens

Som HIF-målvakt tvingas en rädda en del skott under matcherna. 22-årige Alexander Nilsson har gjort det med den äran under hans fyra framträdanden den här säsongen i skadade Anders Lindegaards och Kalle Joelssons frånvaro. Det stämmer, Nilsson inledde säsongen som tredjeval. Men en ny match med storspel ger Olof Mellberg angenäma problem. Det är dock inte på målvaktspositionen han önskar den här typen av konkurrens primärt i laget. För hur ska han kunna peta Nilsson efter dessa insatser när Lindegaard kommer tillbaka?