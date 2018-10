FEM SPANINGAR: ”Pratas för sällan om hur bra Per Karlsson är"

Djurgårdens 4-3-3 var snarare ett 4-4-2

När Djurgården presenterade sin startelva inför matchen gjorde man det med en 4-3-3-uppställning. Men när domaren Stefan Johannesson blåste igång fajten blev det snabbt tydligt att Özcan Melkemichel snarare satsat på ett 4-4-2-system, alternativt ett 4-2-3-1-system. Erik Johansson och Fredrik Ulvestad tog hand om det centrala mittfältet, medan Omar Eddahri och Nicklas Bärkroth utgick från varsin kant. Längst fram? Aliou Badji och Kerim Mrabti. Mrabti, som stundtals spelade lite lägre än Badji, var i den ursprungliga elvan uppsatt som mittfältare.

En märklig tillställning

Första halvleken innehöll inte mängder av farligheter eller massvis av läckra anfall. Men den var intensiv och det small både här och där. En rad gula kort delades ut och det var mest en klassisk derbyfajt, trots att den utspelade sig på konstgräs där närkamper brukar utebli. Lagen tog mest ut varandra och någon större satsning framåt vågade de sig inte på. Under de sista 45 minuterna blev det sedan mindre närkamper och ett mer böljande spel, även om inget av lagen briljerade. Sett till målchanser skapade AIK mest, men Djurgården var spelmässigt inte sämre än sin motståndare. De svartgula hade det inte helt lätt med att hantera Aliou Badji alla gånger och han har verkligen mognat i sitt spel. Han är mycket bättre på att skydda boll och ha koll på de tekniska bitarna i sitt spel nu jämfört med tidigare. Överlag var det här en ganska märklig tillställning som aldrig lyfte spelmässigt. Om jag ska svara på frågan om vilket lag som mest var förtjänt av segern? Då får jag nog dra till med ett ”pass”.

Trenden måste brytas - men AIK löser det här

Så vad gör resultatet med den guldstrid som pågår? Ja, inte nödvändigtvis särskilt mycket. Vinner IFK Norrköping mot Kalmar FF är det så klart något som sätter lite press på AIK, och det är ju uppenbart att den svartgula trenden (två raka kryss) måste brytas framöver om det inte ska bli darrigt. Men det ska fortsatt väldigt mycket till för att Rikard Norlings lag ska rasa samman och tappa allt. Nej, AIK ska bara lösa det här och det är jag fortsatt övertygad om att de kommer göra.

Vilken succé, Tommi Vaiho

Djurgårdens förstemålvakt Andreas Isaksson fick kasta in handduken under uppvärmningen, på grund av ett stukat finger. Trist för honom att missa sitt sista Stockholmsderby i karriären, även om han själv inte sagt sig vara särskilt sentimental inför det faktum att det skulle bli hans derbyfarväl. Tommi Vaiho fick hoppa in och det gjorde han på ett imponerande vis. Han stod bland annat för en svettig räddning på en nick från Alexander Milosevic i slutet av den första halvleken. Det kan inte vara helt lätt att kliva in i just den här typen av matcher men det verkade inte vara en utmaning som fick Vaiho att darra. En totalt sett väldigt stabil insats och flera fina räddningar blev resultatet av hans 90 minuter.

Per Karlsson, en jätte i AIK:s försvar

Det blev ingen seger men det är ändå värt att lyfta fram AIK:s mittback Per Karlsson. Han är inte rubrikernas man och när han väl blir uppmärksammad handlar det oftast om hans långa historia i AIK, hur lojal han är och just hur sällan han står i centrum. Vi pratar för sällan om vilken fruktansvärt bra fotbollspelare han är på en allsvensk nivå. Han blockar skott, han bjuder på spagatliknande glidtacklingar, han vet hur han ska behandla bollen och sina begränsningar med den. Det i kombination med hans snabbhet och positionsspel gör det svårt att ta sig förbi honom. Ska jag plocka ut en spelare i den här serien som kännetecknar stabilitet är nog Per Karlsson mitt förstaval.