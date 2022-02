FEM SPANINGAR: "Proffsscouter ropade till på läktaren"

Bra fram till straffområdet

Häcken var väldigt bra på att bygga anfall, men alldeles för svaga när man kom till straffområdet. Erik Friberg och Mikkel Rygaard var fina tillsammans och hittade smarta passningar till varandra och till sina lagkamrater. Men varje gång man kom i närheten av straffområdet så var det hela tiden iskallt. Den offensiva trion med Leo Bengtsson, Oscar Uddenäs och Benie Traore hade inte ställt in skärpan. Och när det kommer till just målskyttet så gjorde Häcken bara ett mål på tre matcher i Marbella efter att Leo Bengtsson nickat in en straffretur. Här måste man höja sig.

ANNONS

Tebo bra igen

Häckens bästa spelare under lägret i Marbella? Ja, det kan nog Franklin Tebo ha varit. Mot Krasnodar fick mittbacken chansen från start - och var Häckens bästa spelare. Mot Sarpsborg var han återigen bra. Framför allt i den första halvleken. Då var han väldigt vass. Både i försvarsspelet och även med bollen där han flera gånger imponerade med uppspel, både korta och raka upp på anfallarna, och även i det längre spelet med spelvändningar ut på kanterna. I den andra halvleken gick han ner sig lite. Han var bra men inte lika bra som i den första halvleken.

… Hovland också bra i Marbella

Han har redan blivit Per-Mathias Högmos favorit. Och Even Hovland var bra i Marbella. Häckens försvarsspel har varit bra och man släppte bara in två mål på tre matcher, och båda var fasta situationer (en frispark och en straff).

ANNONS

Scouter på läktaren imponerade av Amane

En annan spelare som har imponerat på lägret i Marbella är Romeo Amane. Mot Sarpsborg spelade 18-åringen den andra halvleken på det centrala mittfältet. Med blandad kvalitet. Några gånger tappade han bollen lite enkelt, men när han gjorde bra saker då var det väldigt bra. Så bra så att några scouter på läktaren ropade till. Det som proffsscouterna imponerades av var blicken och hur fint och snabbt Amane vände upp med bollen.

Tappade när Friberg klev av

Han spelade bara i en halvlek, men där syntes det återigen hur viktig han är för sitt lag. Väldigt bra på att bygga anfall, och hela tiden klok. När Friberg gick av efter den första halvleken så tappade Häcken i kvalitet.