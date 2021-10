FEM SPANINGAR: "Rakip visar landslagsform"

En röra på MFF:s mittfält

Malmö FF startade med Europauppställningen 3-5-2, där Sören Rieks gjorde comeback från start efter en månads skadefrånvaro. Bortalaget tvingades till ett sent byte inför avspark när Anel Ahmedhodzic utgick från uppställningen med en skadekänning och ersattes av Eric Larsson i trebackslinjen. Det skulle inte bli MFF:s största problem under halvleken. Centralt på mitten fanns Bonke Innocent, Anders Christiansen och Erdal Rakip, och under en trög första halvtimme fick tränaren Jon Dahl Tomasson skifta i positionerna där. Den defensive Innocent vann inte mycket i duellspelet och flyttas fram i planen så att Rakip kunde ta regissörsrollen längre bak. Alla som sett Malmö FF vet att Innocent är en bra fotbollsspelare, men knappast någon som fyller en funktion längre fram i planen. Den här obalansen i kombination med Östersunds inledande försvarsdisciplin bidrog till att det nästan dröjde en halvtimme för MFF att skapa en målchans.

