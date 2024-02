FEM SPANINGAR: "Redo att bli den stora stjärnan i Elfsborg"

Så var matchen

Den allsvenska fjolårstvåan Elfsborg ställdes mot den danska ligatrean FC Köpenhamn, som möter Manchester City i Champions League-åttondelen om nio dagar, på Estadio Algarve.

FCK saknade den svenske jättetalangen Roony Bardghji, men ställde i övrigt upp med ett i stora delar ordinarie lag. Då tog det endast tre minuter innan danskarna hade spräckt nollan via Diogo Goncalves avslut utifrån - som styrdes in i mål vid Isak Petterssons vänstra stolpe.

Minuterna senare kom förre Elfsborgsspelaren Viktor Claesson till ett friläge - men landslagsmannen fick inte till avslutet som gick till inspark.

Annons

Efter ett intensivt spelövertag kunde Köpenhamn utöka ledningen efter 20 minuter. Detta genom Mohamed Elyounoussi som efter ett vackert anfall kunde vända upp mitt i straffområdet och distinkt skjuta bollen i nät.

På Elfsborgs första framstöt i matchen kom så reduceringsmålet. Efter en hörna i minut 27 spelade Timothy Ouma in bollen framför mål - och Michael Baidoo var påpassligt framme och styrde in 1-2.

Reduceringsglädjen blev däremot kortvarig. Scott McKenna nådde minuterna senare högst på en hörna som Isak Pettersson, tämligen enkelt, släppte in i mål till 1-3.

Den andra halvleken hann knappt börja innan FCK hade utökat med sitt fjärde mål. Detta sedan Elyounoussi nickat tätt framför mål, Isak Pettersson gjort en vass räddning - men Viktor Claesson varit snabbt framme och kunnat stöta in returen.

Annons

Minuten efter var det dags för nätrassel igen. Men den här gången var det Elfsborgs tur. Ouma slog en hög boll mot Frick som bröstade ner bollen mot Baidoo. Mittfältaren stod sedan för ett ypperligt avslut när han tryckte upp bollen vid det första krysset till 2-4.

Något stopp där? Inte. Endast minuten senare kunde Elfsborg reducera igen. Detta sedan ett vasst inlägg på frispark från Johan Larsson nickats in i eget mål av Kevin Diks.

54 minuter spelade. Sju mål på tavlan.

Sen mattades matchen ut något, innan Kamil Grabara sjabblade till det i minut 85. FCK-målvakten tappade bollen till inbytte Jalal Abdullai som kunde placera in 4-4 i öppet mål.

I 93:e kunde sedan Mohamed Elyounoussi raka in 5-4 mitt framför mål. Matchens sista - och FCK kunde gå segrande från Estadio Algarve.

Elfsborgs lag: Isak Pettersson - Johan Larsson, Terry Yegbe (Gustav Henriksson 84), Sebastian Holmén, Niklas Hult - Andri Baldursson (Noah Söderberg 72), Michael Baidoo (Besfort Zeneli 72), Timothy Ouma (Jens Thomasen 72) - Ahmed Qasem (Gottfrid Rapp 46), Per Frick (Jalal Abdullai 59), Simon Hedlund (Camil Jebara 59).

Annons

Köpenhamns lag: Kamil Grabara - Elias Jelert, Kevin Diks, Scott McKenna, Christian Sörensen - Rasmus Falk, Diogo Goncalves, Magnus Mattsson - Mohamed Elyounoussi, Viktor Claesson, Elias Achouri.

Kommer svänga om Elfsborg 2024

Elfsborg tränar på stenhårt under lägret i Portugal med nästintill två tuffa pass varje dag. Mot ett FCK som varvade upp inför både Champions League-spel och ligaåterstart var man chanslöst spelmässigt under stora perioder.

Ändå lämnade Boråsklubben matchen med flera imponerande prestationer och fyra gjorda mål. Defensivt såg det samtidigt periodvis ihåligt och rörigt ut där FCK kunde ha gjort både två och tre mål till i den första halvleken.

Lägg därtill det där småfula, cyniska spelet (mer om det nedan) som fick Köpenhamn att blossa upp flera gånger under matchen - och känslan är att det kommer svänga rejält om Elfsborg 2024.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

I minut 27 var Elfsborg uppe i lagets första etablerade anfall. Det ledde också till boråsarnas första hörna. Plötsligt satte domaren pipan mot munnen och blåste av efter ett gruff mellan flera spelare vid straffpunkten.

På reprisbilderna gick det snabbt att skönja vad som hade hänt. Per Frick tjafsade med FC Köpenhamns hetlevrade stjärna Rasmus Falk - och la sedan ena handen på mittfältarens kind. Falk tände till direkt och spelare fick kliva emellan.

Fram till dess hade Elfsborg varit helt utspelat och låg under med 2-0. Bara sekunderna efter hade de gulsvarta reducerat.

Slump? Kanske. I så fall är Per Frick enormt skicklig på att få slumpen på sin sida gång efter gång.

Den hetsiga stämningen stannade däremot inte där. Med bara minuten kvar till paus delade Michael Baidoo ut en ful smäll på Rasmus Falk vid FCK:s avbytarbänk - och ett större tumult bröt ut.

Annons

Viktor Claesson var snabbt framme och knuffade på Baidoo. Tränare Jacob Neestrup klev in på planen och vrålade. Och Johan Larsson fick ta ett snack med Rasmus Falk för att försöka reda ut situationen.

Någon vanlig träningsmatch var det inte som utspelade sig på Estadio Algarve under söndagskvällen.

FRÅGETECKNET

Elfsborg sålde allsvenskans bäste målvakt Hakon Valdimarsson till Brentford för en klubbrekordsumma. Valet av ersättare landade på Isak Pettersson.

Pettersson imponerade stort i Norrköping och är i grund och botten en väldigt skicklig målvakt. Men starten i Elfsborg har inte varit något annat än svår.

När 26-åringen tappade in en till synes enklare nick i mål till 1-3 efter 36 minuters spel innebar det målvaktens åttonde insläppta mål i Elfsborgströjan på mindre än tre halvlekar. Alla har långt ifrån varit Petterssons fel, men flera av dem har inte känts otagbara på något vis.

Annons

Det är orättvist att jämföra Isak Pettersson med Hakon Valdimarsson. Men klart är att islänningen inte hade släppt in åtminstone två av målen mot FCK. Plus ett par ytterligare mål under försäsongen.

Isak Petterssons fötter kommer vara till stor nytta för Elfsborg. Det blir en stor omställning med en helt annan typ av målvakt, men blir 26-åringen varm i kläderna och slipar bort misstagen till säsongsstart bör boråsarna vara i trygga händer.

Hittills? Tio insläppta mål på fyra halvlekar. Då är det så man lider lite med nyförvärvet.

MATCHENS SPELARE

3: Michael Baidoo. Bäst i Elfsborg. Mittfältaren har stått för två vassa säsonger i allsvenskan nu. Men frågan är om inte Michael Baidoo är redo för att bli den stora stjärnan i detta Elfsborg nu. Den onödiga tacklingen på Falk borträknad var Baidoo briljant i mer eller mindre varje touch - särskilt i den andra halvleken.

Annons

2: Niklas Hult. Ser ut att ta vid där han lämnade fjolåret - som en av allsvenskans absolut bästa ytterbackar. Kanske till och med den bästa.

1: Per Frick. Väckte laget efter en tuff start. Ständigt en enormt viktig uppspelspunkt.