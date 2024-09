FEM SPANINGAR: "Rysaravslutning för Blåvitt - väldigt tufft schema"

IF Brommapojkarna

FÖRSTA MÅLET VINNER?

Trodde IFK Göteborg att det var första målet vinner? Blåvitt startade matchen jättebra och tryckte ner Västerås i 21 minuter. VSK kämpade för sitt liv för att inte släppa in ett mål och också för att komma över egen planhalva. Målet hängde i luften och efter 21 minuter gjorde Gustaf Norlin det.

Vad hände sedan?

Matchen ändrade skepnad helt och hållet. Marcus Linday visade varför Heerenvven har köpt honom och gjorde matchen till sin. Daniel Ask var inte mycket sämre och visade gång efter gång upp sin fina fot.

Västerås tog över och pressade tillbaka Blåvitt.

De centrala mittfältarna David Kruse och Kolbeinn Thordarson hade svårt att hänga med Linday och fick gula kort, vilket fick tränare Stefan Billborn att agera och ta ut Kruse och sätta in Adam Carlén.

Då flyttade Kalle Karlsson in Daniel Ask som central mittfältare. Det tackade han för och smekte in bollen på Abdelrahaman Boudahs panna och så var det 1-1.

Det var tydligt att det var två lag som var i stort behov av tre poäng. Det blev hela havet stormar och lagen skapade målchanser i var och varannan minut.

Men två bra målvakter såg till att det inte blev några fler mål.

HADE BEHÖVT TRE POÄNG - NU BLIR DET RYSARAVSLUTNING

Nu har IFK Göteborg tio raka matcher utan seger. Stefan Billborn har varit tränare för Blåvitt i elva matcher och bara vunnit en. Det håller inte om man ska hänga kvar. Laget hade så klart behövt vinna mot jumbon VSK. Nu blev det inte så och det betyder att det blir en rysaravslutning. Sex matcher kvar. Gais, IFK Norrköping borta, AIK hemma, Malmö FF borta, Kalmar FF hemma och Mjällby borta. Det är ett tufft schema för IFK Göteborg som nu är på 13:e plats, en poäng ner till Halmstad på kval och två till Kalmar FF på nedflyttning.

MATCHENS HÄNDELSE

Linus Carlstrand har varit ut och in i startelvan och när han hoppade in i slutet mot VSK så kunde han ha förändrat hela Blåvitts säsong. Carlstrand fick en mot en i slutsekunderna, men lyckade inte få in bollen i mål. Direkt efter blåste domaren av matchen och alla spelare i Göteborg föll till marken och låg helt utslagna.

FRÅGETECKNET

Är det över nu för Västerås? Laget är sist och hade verkligen behövt vinna på sin hemmaplan mot Blåvitt. Nu har man fyra poäng upp till Halmstad på kval och fem till Blåvitt som är över strecket. Man har BP borta, Mjällby borta, Malmö FF hemma, Djurgården borta, Elfsborg borta och Hammarby hemma. Det här var spelmässigt bättre än mot Värnamo, men frågan är om det inte är för sent nu?

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Marcus Linday. Överlägsen.

2: Daniel Ask. Fin fot och blick. Läcker assist till 1-1.

1: Anton Fagerström. Svarade för flera fina räddningar.