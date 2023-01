FEM SPANINGAR: "Så bra var MFF i Rydströms första match"

Bra debut från Taha Ali

Henrik Rydström formerade en 4-2-3-1-uppställning i sin första match på MFF-bänken och inledde med nyförvärven Taha Ali och Derek Cornelius. Ali spelade till vänster om Søren Rieks, som sattes i en för honom ovan nummer tio-position, och duon hittade varandra bra under den första halvleken. Ali hade gott om boll och sköt också Malmös första skott halvvägs in i den första halvleken. Strax innan pausvilan skulle ett av vänsterytterns inspel styras in i eget mål av en Randersförsvarare. Det räknades som ett självmål, men gjorde nog inte belåtenheten mindre hos Ali efter en bra och aktiv debut i himmelsblått.

