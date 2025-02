FEM SPANINGAR: "Så var Ekdal i mittbackstestet"

EKDAL TESTADES SOM MITTBACK

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara förklarade inför matchen att han skulle ge många spelare minuter på planen, och han landade i ett upplägg där två olika elvor matchades i första och andra halvlek.

I första halvlek var Djurgården bättre än Ilves och fick till några fina anfall, men totalt sett kändes det avslaget. Hade jag haft en kudde till hands uppe på pressläktaren hade jag åtminstone övervägt att ta en kortare tupplur. Risken att jag skulle missa något anmärkningsvärt kändes väldigt begränsad.

Ibland visade Djurgården upp ett spännande kombinationsspel med lirare som Deniz Hümmet, Oskar Fallenius och Patric Åslund, och nye mittfältaren Matias Siltanen (såg överlag trygg ut) blixtrade vid något tillfälle till med en fin djupledspassning. Vidare såg Albin Ekdal, som testades som mittback i Miro Tenhos sjukdomsfrånvaro, ganska bekväm ut i sin ovana roll. Veteranen är inte särskilt kvick men han läste spelet väldigt bra och var lugn med bollen. Sett till egenskaper skulle det kunna vara något att bygga vidare på, även om Djurgården i grunden lär vilja satsa på andra mittbackar och Ekdal själv helst vill spela central mittfältare.

Mycket mer än så går det inte att ta med sig från de första 45 minuterna.

Djurgårdens lag i första halvlek: Malkolm Nilsson Säfqvist - Adam Ståhl, Albin Ekdal, Jacob Une, Keita Kosugi - Matias Siltanen, Rasmus Schüller - Isak Alemayehu, Patric Åslund, Oskar Fallenius - Deniz Hümmet

SLARV GAV 0-1

Tidigt in i den andra halvleken släppte Djurgården in 1-0, efter att nygamle Hampus Finndell slarvat bort bollen runt mittcirkeln. Ilves kontrade snabbt in ledningsmålet.

Och det är inte särskilt mycket som stack ut i positiv riktning för Djurgården efter paus. Offensivt såg unge Kalipha Jawla lite pigg ut och jag förväntar mig att han kommer kunna vara med och konkurrera om speltid i år. Dessutom försökte åtminstone Tobias Gulliksen skaka liv i grejer. Men återigen blev det en rätt sömnig halvlek och på tilläggstid ökade Ilves på till 2-0.

Djurgårdens lag i andra halvlek: Jacob Rinne - Theo Bergvall, Peter Therkildsen, Gideon Granström, Viktor Bergh - Daniel Stensson, Hampus Finndell - Kalipha Jawla, Tobias Gulliksen, Magnus Eriksson - August Priske

MATCHENS HÄNDELSE

Trots att det här bara var en träningsmatch där Djurgården spred ut spelminuter på ett stort antal spelare saknades det inte känslor. Åtminstone inte hos nye assisterande tränaren Christer Mattiasson. Han flög upp från bänken och skällde på domarna när Kalipha Jawla fick en frispark (och ett gult kort) emot sig i duell med Ilves målvakt efter en timmes spel. Det renderade i att han själv blev varnad (såg det åtminstone ut som från pressläktaren). I brist på händelser som fick en att höja på ögonbrynen var det fint att se någon tända till.

FRÅGETECKNET

Hur ser Djurgårdens bästa startelva ut? Med tanke på att nya tränare är på plats och man hittills rullat runt på många spelare känns en hel del ovisst. Främst tänker jag på mittbacksplatserna och det centrala mittfältet. För Jacob Rinne känns som etta i kassen, Adam Ståhl och Keita Kosugi givna på ytterbacksplatserna och offensivt ser jag på Nino Zugelj (ny från Bodö/Glimt), Tobias Gulliksen, Tokmac Nguen och Deniz Hümmet som förstaval. Så länge Marcus Danielson och Mikael Marques är skadade är så klart Miro Tenho och Jacob Une mittlåset, men vad gäller på halvlång sikt? Den kampen blir spännande att följa. På centralt mittfält tänker jag att Daniel Stensson skulle kunna ligga bra till för speltid med tanke på hans fina höstsäsong men där vågar jag faktiskt inte slå fast någonting. Premiären i svenska cupen mot Sandviken nästa helg blir på så vis väldigt intressant. Den kan skvallra en hel del om hur Jani Honkavaara tänker.

MATCHENS BÄSTA SPELARE (i Djurgården)

3: Patric Åslund. Det är svårt att peka ut specifika spelare i Djurgården som var kanon efter den här matchen, men jag tycker att det syns att Åslund börjar bli allt mer bekväm i blårandigt. Försökte i sin ”tia”-roll ta initiativ. Aktiv och fin med boll.

2: Matias Siltanen. Kändes trygg på centralt mittfält och visade upp en bra passningsfot.

1: Albin Ekdal. Såg stabil ut som mittback.