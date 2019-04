FEM SPANINGAR: "Saknas Fjellströms problemlösande?"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

2018-vibbarna börjar redan komma in i Malmö FF

Det man har lärt sig av att följa MFF: ett poängtapp är dåligt och oftast analyseras det igenom ordentligt. Två raka poängtapp är verkligen, verkligen inte bra. Tre raka poängtapp är en formsvacka som man minns i flera år framöver.

Det är redan några saker som ploppar upp på liknande sätt som förra våren. Den breddmässigt svagaste positionen (då centralt mittfält, nu backlinjen) får oturliga avbräck. Spelidén sitter inte som de vill. Inhopparna får inte den effekten som de brukar ha. Även om de har chansövertag så får de inte de här två-tre raka segrarna för att rulla igång säsongen. Det är inte bara de två inledande omgångarna, utan den totala cupinsatsen får inte heller godkänt.

Man hade kunnat se det här laget med några sådana små trender, men är man MFF-supporter så hoppas man nog mer på ett 2016-scenario: en förlust mot Gif Sundsvall tidigt på säsongen som får alla att rycka upp sig och även om vissa spelmässiga saker inte fungerar, så ska de under de dagarna ösa på och vinna på ren kvalitet.

Linus Hallenius ändå

De senaste 28 matcherna som Linus Hallenius har spelat i allsvenskan: 20 mål, sju assist. Det kan jämföras med att Elfsborg som lag gjorde 29 mål under hela förra året, och Kalmar FF gjorde 27.

Finns det redan nu i staden Sundsvall någon liten gata som inte är döpt, eller någon symbolisk nyckel eller någon mindre titel som hedersdoktor som man kan hålla på i några år, om det skulle fortsätta såhär? Spelaren Hallenius, ledaren Linus Hallenius, människan Linus. Alla tre delar gör så oerhört mycket nytta för föreningen.

Röslers omskakning gav inte tillräcklig effekt – saknas Fjellströms problemlösande?

Uwe Rösler var uppenbart inte nöjd med insatsen mot BK Häcken (1-1). Efter matchen tog han upp saker han inte gillade, på ett tydligare sätt än vad han brukar göra, och det är också ovanligt att han gör flera ändringar på en startelva såvida det inte är för att vila spelare.

Mot Gif Sundsvall satte han Eric Larsson som mittback, Arnor Traustason istället för Sören Rieks som vänster vingback, bytte plats på Fouad Bachirou och Anders Christiansen, och startade inte med Marcus Antonsson. Inför Häcken eldade han på lite mot Andreas Alm och känslan var att han ville väcka laget den här gången också, men då genom att ändra mer i startelvan snarare än med ord utåt.

Det gav okej effekt till en början, men inte över 90 minuterna, även om han var förvånansvärt positiv i intervjun efter matchen.

Dock: för andra matchen i rad så släppte MFF in fler mål än de själva gjorde efter att ha lanserat sina supersubs. Joel Cedergren kändes totalt sett vinnande ur den taktiska striden (mer om det nedan), precis som Andreas Alm var i förra matchen, och Rösler har flera gånger sagt hur mycket Jens Fjellström brukade ge lösningar till Rösler. En assisterande tränare som både kunde se problemet och lösa problemet. Jag undrar om just den taktiska fingertoppskänslan har saknats nu när den nya ledarstaben lär sig att optimera sitt arbete tillsammans?

Kredd till Cedergren

I C More så var Cedergren öppen med flera taktiska saker, och en av de mer intressanta kom i halvtid när han påpekade att Gif Sundsvall oftare ville titta på MFF:s vänsterkant, där mittbacken Oscar Lewicki tryckte upp. Både 1-0 och 2-1 kom till efter att Sundsvall spelat in bollar i de ytorna när Lewicki stod högt.

Jämfört med tidigare år så var också Cedergren, precis som mot Djurgården, mer aktiv i att ändra hur Gif skulle ställa upp sig och vilka spelare som skulle vara på planen. Vi såg ett dubbelbyte som kontrade MFF:s dubbelbyte, vi såg en fyrbackslinje från start, och vi såg ett formationsbyte i mitten av andra halvlek.

Att titta framåt

MFF möter Östersund hemma i nästa match, långt ifrån en poänggaranti då Östersund tillsammans med AIK har varit det laget som MFF har haft svårast mot, och oftast behövt göra mest mot för att ha chans att vinna. För Gif ser det bättre ut. I deras sju kommande matcher möter de endast ett lag som slutade på övre halvan av allsvenskan förra året. Där bör det kunna bli en åtminstone okej poängsamling.