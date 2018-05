FEM SPANINGAR: ”Salétros bäst på plan i AIK:s seger - har höjt sig flera nivåer”

Starkt av Sirius, svagt av AIK

AIK gjorde tidigt ett läckert 1-0-mål, efter en smörpass av Kristoffer Olsson, men i den första halvleken var det annars Sirius som var det bästa laget. Hemmalaget kvitterade snabbt efter att AIK:s nyförvärv Robin Jansson (som hittills gjort det väldigt bra i svartgult men stod för en mer tveksam insats senast mot Sirius) inte hängde med i en luftduell mot Moses Ogbu, som med en nick hittade fram till målskytten Christer Gustafsson. I den 28:e minuten stötte samme Ogbu in 2-1 från nära håll efter vad som kändes som ett ofokuserat försvarsspel av AIK och under den resterande delen av halvleken var Rikard Norlings mannar inte ens särskilt nära att hota framåt. Sirius hade mest boll, kontrollerade spelet och hade en välförtjänt 2-1-ledning med sig in i paus.

Så skönt det här måste varit för Stefanelli

AIK:s tränare Rikard Norling gjorde två byten i paus. Nicolas Stefanelli kom in mot Henok Goitom och Daniel Sundgren bytte av Enock Kofi Adu (Kristoffer Olsson gick ner som sittande mittfältare och Ahmed Yasin flyttades upp på mittfältet efter att ha varit wingback i första halvlek). ”Det känns som att vi behöver få in attityd och friska ben”, kommenterade Norling för C More. Och ja, efter att ha gett ett ganska trött intryck under de första 45 minuterna blev det fart på AIK i andra halvlek. Bortalaget hade mer kraft och energi i sitt spel och skapade chanser redan från start. Nicolas Stefanelli satte, inte alls ologiskt, 2-2 på volley i den 64:e minuten (klasspass av Anton Salétros och klassavslut av Stefanelli) och 3-2-målet i den 81:a minuten kändes väntat när det trycktes in. Det målet gjordes också av Stefanelli, och de här två nätkänningarna måste vara så otroligt sköna för argentinaren, som ratats (och varit avstängd) av Rikard Norling hittills i år. Jag har skrivit det tidigare, att Stefanelli är potentiell allsvensk skyttekung-material, och att AIK kan kasta in honom när allt inte riktigt fungerar är ju en lyx som heter duga.

AIK fick slita ordentligt för segern

Sirius har en vass offensiv bestående av många individuellt skickliga spelare. Stefano Vecchia är energisk och lurig, Shkodran Maholli en farlig målskytt, Moses Ogbu tung och klok - och så finns två allsvenska motorer i form av Christer Gustafsson och Philip Haglund bakom den trion. Uppsala-laget gjorde en bra insats och AIK fick slita ordentligt för sina tre poäng. Det är nästan så att man känner att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs gäng förtjänade ett kryss i den här matchen. Ett oavgjort resultat hade jag definitivt inte protesterat mot. En tung, tung förlust för Sirius som alltså blir utan poäng mot AIK i år trots två fullt godkända prestationer.

Olsson och Salétros passningar!

Den här våren har Kristoffer Olsson varit en av AIK:s absolut bästa spelare och ett utropstecken i allsvenskan överlag. Han blev tunnlad på Sirius 2-1-mål, men hans fantastiska djupledspass över hela Sirius-försvaret innan AIK:s 1-0-mål håller riktigt hög klass och hans kreativitet och elegans med bollen är det få som slår i den här serien. Hur länge får AIK behålla honom? Inte länge alls om han fortsätter på den inslagna vägen, för då lär det komma ett bud på honom som AIK har svårt att tacka nej till. Även mittfältskollegan Anton Salétros ska lyftas fram. Han har höjt sig flera nivåer sedan utlåningen till Ungern och hans chipp in till Stefanelli vid 2-2-målet var magisk. Salétros är en ledare och en pådrivare som alltid jobbar hårt och de senaste matcherna har han varit starkt involverad i AIK:s spel med boll. För mig var 22-åringen bäst på plan i kväll och det råder ingen tvekan om att han skickat fina signaler till tränare Rikard Norling den senaste tiden. Salétros lär få fortsatt förtroende framöver.

Vacker Turina-hyllning

”Det är fotboll när den är som vackrast”, sa C Mores kommentator Patrik Westberg efter minut 27 i den här matchen och jag kan inte annat än att hålla med. Hela Studenternas hyllade AIK:s tidigare målvakt Ivan Turina, som för exakt fem år sedan avled, och de tillresta AIK-supportrarna bjöd på ett tifo för sin hjälte. En fin minut för ett hjärta som slutade att slå alldeles, alldeles för tidigt.