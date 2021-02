FEM SPANINGAR: "Sarr har potential - men bränner mycket"

Rättvis Mjällbyseger

MFF inledde med att ha total kontroll i första halvlek och tillät knappt gästerna att komma in på den egna planhalvan. Dock skapade inte hemmalaget tilläckligt med chanser och David Löfquist skruvade in ledningsmålet fem minuter innan pausen på en fantastisk frispark. Åtta minuter in i andra halvlek misslyckades MFF med att få undan bollen efter ett Mjällby-inkast och Jesper Gustavsson sköt in 0-2 på uppstuds. Den regerande svenska mästaren hade under en period efter målet ett ordentligt tryck mot Mjällbys målvakt Samuel Brolin, men gästerna behöver inte be om ursäkt efter en i slutändan rättvis seger.

