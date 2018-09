FEM SPANINGAR: "Sätt champagnen på kylning vid seger i morgon, AIK"

Luktade Sirius-mål - sen nätade IFK från ingenstans

Inför matchen sa IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson till C More att han trodde ett mer rakare spel skulle gynna hans lag på gräsmattan på Studenternas, att han ville att Peking skulle spela så. Efter en hyfsad inledning på drabbningen var det mest Sirius som skapade chanser. Mellan minut 20 och 30 luktade det verkligen som om att ett hemmamål var nära. Sirius kom då i attacker som bortalaget inte riktigt klarade av att hantera. De har en del tunga pjäser framåt och vet hur de ska slå den långa bollen. Dessutom hotade man via fasta situationer. De blåsvarta hade en boll i nät (Robert Åhman Persson med skott från nära håll) men det målet dömdes korrekt (som det ser ut på tv-bilder) bort för offside. Så från ingenstans gjorde sedan Peking 1-0, i den 46:e minuten. Lars Krogh Gerson tog sig fram på vänsterkanten och efter ett inspel hamnade bollen till slut hos David Moberg Karlsson som på ett inte allt för läckert sätt petade in ledningsmålet. Logiskt? Inte alls. Ett segt och passivt IFK gjorde ingen bra första halvlek.

Norrköping höjde kvaliteten rejält

I paus ville Jens Gustafsson, i en intervju med C More, ta på sig delar av den första halvlekens insats. ”Planen tillåter bättre passningsspel än vad jag hade förväntat mig, så vi behöver ett bättre passningsspel”, sa Gustafsson. Tidigt in i den andra halvleken kvitterade Sirius på hörna, men en bit efter det målet fick gästerna till en större rörelse och ett mer fungerande passningsspel som ledde till ett tryck på Sirius, som dock kontrade vasst och var nära ett ledningsmål vid två tillfällen. Kvalitetshöjningen hos Norrköping var tydlig, men till slut inte tillräcklig. Deras forcering hade utan tvekan kunnat gett utdelning men så blev det inte och med tanke på den dåliga första halvleken är inte 1-1 ett särskilt konstigt resultat.

Seger mot Dalkurd - då kan AIK sätta champagnen på kylning

AIK har länge varit min stora guldfavorit och efter dagens resultat talar egentligen ingenting för att de svartgula ska tappa det grepp man kopplat om Lennart Johanssons Pokal. Under söndagen åker Rikard Norlings mannar till Gävle för att besegra Dalkurd och lyckas man med det, ja, då kan man sätta champagnen på kylning. Vid seger har laget åtta poäng ner till Norrköping med sex omgångar kvar att spela. Det bara måste vara för många poäng för att det ska vara möjligt för Peking att gå om.

Norrköpings spelschema - mer fördelaktigt än AIK:s

Om man fortfarande vill fundera över den där lilla chansen till guld som finns kvar för Norrköping kan man ju så klart kika på spelschemat framöver. Pekings schema för resten av säsongen? Djurgården (hemma), Kalmar (borta), Östersund (hemma), Brommapojkarna (borta), Örebro (hemma) och Häcken (borta). Jämför det med AIK, som möter Dalkurd (borta), Örebro (hemma), Djurgården (borta), Malmö (hemma), Östersund (borta), Sundsvall (hemma) och Kalmar (borta). Som jag ser det är Pekings schema mer fördelaktigt. Så klart finns det en del tuffa matcher där det mycket väl kan bli poängtapp, men totalt sett har Norrköping en liten schemamässig fördel.

Jarl - en jätte i Sirius försvar

Daniel Jarl har tagit sig tillbaka från ännu en korsbandsskada - och han har gjort det med besked. Efter ett inhopp mot Hammarby nyligen och därefter 90 minuter mot Östersund var han otroligt vass mot Norrköping. Sirius-coachen Thomas Lagerlöf var på presskonferensen efter matchen tydlig: ”Han var bäst i vårt lag”. Bland annat var det Jarl som nådde högst på hörnan som Sirius gjorde 1-1 på.