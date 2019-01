FEM SPANINGAR: "Silva behöver visa mer i AIK"

Oklart läge inför matchen

Tidigare i veckan flyttades matchen från lördag till fredag på grund av väntat snöfall under lördagen. Det snöade rejält under fredagen också och länge var det oklart var drabbningen skulle spelas, på Skytteholm som planerat eller inomhus. En match inomhus hade omöjliggjort för supportrar att se matchen på plats och även tv-sändningen. Men trots att det snöade rätt ordentligt fram till kort före avspark blev det spel på Skytteholm och med tanke på förutsättningarna såg planen bra ut. Den gick att spela på.

Sundsvall dominerade till en början

Gif Sundsvall var dominant under de första 15-20 minuterna. De använde sitt framgångsrika spelsätt från ifjol, rullade runt och lät inte AIK få grepp om dem. Hemmalaget tvingades backa hem och när Sundsvall väl tappade bollen så tog det inte lång tid innan den återigen var i deras ägo. "Giffarna" tog logiskt ledningen med 1-0 genom vasse Linus Hallenius (hade totalt sett ett övertag på AIK:s Per Karlsson) och då trodde man att Oscar Linnér skulle kunna få kapitulera fler gånger. Men spelet jämnade ut sig efter målet och när AIK påpassligt ordnade en straff efter Sundsvall-slarv och fick in 1-1 blev det sedan snarare "Gnaget" som spelade med taktpinnen i sin hand. Andra halvleken? En mer avslagen historia. Totalt sett var matchen jämn och båda lagen skapade chanser för att göra fler mål än vad de gjorde.

Goitom en av de bästa i AIK

Vem jag tycker stack ut i AIK? En av dem var definitivt lagkaptenen Henok Goitom under den dryga timmen som han spelade. Han agerade med klass när han hade bollen och det går inte nog berömma hans fotbollshjärna. Dessutom slet han hårt och bidrog med en viktig mentalitet i den här matchen, även om det var just en träningsfajt på Skytteholm. I övrigt ser unge mittbacken Adam Ben Lamin allt mer spännande ut. Visst, han går bort sig ibland och behöver så klart ta steg framöver men där har AIK något fint för framtiden. 17-åringen skrev nyligen på ett A-lagskontrakt med AIK.

Stefan Silva behöver visa mer

Självklart jobbar AIK för att få in en kvalitativ mittfältare när man nu sålt Kristoffer Olsson till ryska Krasnodar, men oavsett det har den här inledningen av försäsongen varit en bra chans för Stefan Silva att visa att han ska bli att räkna med under 2019. Det har funnits en lucka som offensiv central mittfältare och Silva startade både mot Vasalund samt mot Sundsvall. Men han behöver visa mer än vad han gjort hittills. Mot ”Giffarna” var han i långa stunder ganska osynlig. En hel del aktioner kändes feltajmade och Silva bidrog inte mycket offensivt. Nej, han har i alla fall inte övertygat mig om att han är någon som tränaren Rikard Norling borde satsa på fullt ut.

Paya Pichkah, 18, ser spännande ut

Gif Sundsvall överträffade mångas förväntningar förra året och gör överlag ett bra jobb med små förutsättningar. Nu blir det spännande att se hur laget kommer att hantera en ny typ av situation, där omgivningen säkert kommer att kräva mer av dem än tidigare och där motståndarlagen kommer ha en större respekt för dem. Och hur blir det utan assisterande tränare Ferran Sibila, även om samarbetet med det Barcelona-baserade konsultföretaget Soccer Services fortsätter? Det blir intressant att följa. Mot AIK i dag spelade för övrigt 18-årige Paya Pichkah på det centrala mittfältet och där finns nog ett namn att hålla koll på framöver. Han tog för sig, visade upp en fin blick för spelet och slog ett antal härliga passningar.