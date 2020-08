FEM SPANINGAR: "Skrämmande siffror - AIK:s poängsnitt lägre än vid degraderingen 2004"

AIK hade kunnat vara i tvåmålsunderläge i halvtid

AIK hade, inför ÖFK-mötet, sex raka matcher utan seger i allsvenskan, något som även inledningsvis var tydligt på planen. AIK skapade inte särskilt mycket framåt, endast halvchanser. I stället var det ÖFK som tog ledningen och även var närmast 2-0, då Blair Turgott strax före halvtid sköt i stolpen. Visst, AIK skapade lite tryck efter 1-0-målet och i slutet av första halvlek, men utan att komma riktigt nära. Egentligen var Nabil Bahouis hårt pressade avslut mot mål, strax före halvtid, lagets enda heta möjlighet i första halvlek, men det räddade Aly Keita på föredömligt vis med en ”tv-räddning”. Därmed hade det egentligen lika gärna kunnat stå 2-0 till ÖFK i halvtid, vilket hade förstås hade varit en rejäl uppförsbacke för hemmalaget. Nu kom i stället AIK undan lite med ett uddamålsunderläge.

I andra halvan av matchen handlade dock det mesta om AIK. Hemmalaget tryckte på mot ÖFK:s mål och satte in flera bollar i straffområdet och tog avslut. Men ständigt utan att komma riktigt, riktigt nära och få utdelning. ÖFK försvarade sig ständigt bra mot AIK:s lyftningar in i straffområdet och höll sålunda undan till lagets första seger sedan i mitten av juli. AIK fick även i slutminuterna ett lite svårare läge att kvittera, då Per Karlsson blev utvisad efter att ha stoppat ett friläge. AIK var på sätt och vis nära att göra mål med ett bra tryck, men skapade ändå inte de där riktigt heta målchanserna.

Tidigare AIK-talang en av ÖFK:s hjältar

Östersunds FK-anfallaren Nebiyou Perry, 20, låg i första halvlek bakom ÖFK:s ledningsmål mot AIK genom att först vrida och vända i straffområdet för att sedan spela fram Ludvig Fritzson till 1-0. Perry var även, utöver den sekvensen, pigg mot AIK och visade upp sig från sin bästa sida. Backar man dock bandet två och ett halvt år tillbaka, så var 20-åringen en del av AIK. Perry kom till AIK:s akademi 2013, men lämnade vintern 2018 för spel i Kölns U21-lag. Därefter blev han i fjol först utlånad till Trelleborg och anslöt sedan förra sommaren till Östersund. Torsdagens match var säkerligen lite extra speciell för Perry, som även hann göra debut i AIK:s A-lag innan han lämnade, och han levererade dessutom den här gången med sin femte allsvenska assist för säsongen.

Två ”måstematcher” brända - nu ökar pressen ytterligare

Nye AIK-tränaren Bartosz Grzelak tog efter derbyförlusten mot Djurgården över som ny chefstränare. Sedan dess har han kryssat mot Kalmar FF (0-0) i ett bottenmöte och därefter förlorat med 2-1 mot topplaget Elfsborg och förlorat med 3-1 mot nykomlingen Mjällby. På torsdagen var det upp till bevis i ett nytt bottenmöte, den här gången mot Östersunds FK, men åter blev det förlust. AIK har därmed nu, efter Grzelaks intåg, åkt på missräkningar i två bottenmöten. Härnäst väntar två nya bottenmöten med Falkenberg borta på söndag och med Helsingborg hemma den 23 augusti. Därefter blir det, på pappret, svårare matcher mot Häcken, Sirius, Malmö och Hammarby.

AIK hade därmed behövt trepoängare mot Kalmar och ÖFK, sett till de lite tuffare matcherna framöver, och behöver nu det än mer i de kommande två matcherna. Samtidigt ökar även pressen på laget. Självförtroendet är just nu inte på topp och det fick inte direkt en ”boost” av den här matchen. De två kommande matcherna kan mycket väl bli säsongsavgörande för AIK, även om det nu står helt klart att det lär bli bottenstrid året ut.

AIK:s poängsnitt lägre än vid degraderingen 2004

AIK föll mot Östersund och är fortsatt i klubbens mest resultatmässigt krisartade situation sedan 2010. Då slutade AIK på elfteplats i allsvenskan efter 15 poäng efter 15 omgångar och med 35 poäng totalt under säsongen med sex poäng ner till kval- och nedflyttningsplats. Senast AIK åkte ur allsvenskan var 2004, då man slutade som nästjumbo i den dåvarande 14-lagsserien. Under den säsongen knep AIK 25 poäng på 26 matcher.

AIK har därmed nu ett likvärdigt poängsnitt med under säsongen 2004. Under 04-säsongen hade AIK ett poängsnitt på 0,96 poäng per match. Nu, efter halva serien 2020, har AIK ett poängsnitt på 0,86 poäng per match. Det är alltså till och med sämre än 04-säsongen. Samtidigt krävs det oftast runt 30 poäng för ett nytt kontrakt i allsvenskan. 2019 tog det 13:e-placerade laget 25 poäng, medan det 13:e-placerade laget 2018 tog 30 poäng. 2017: 31 poäng, 2016: 30 poäng, 2015: 31 poäng, 2014: 33 poäng, 2013: 32 poäng, 2012: 34 poäng, 2011: 34 poäng, 2010: 32 poäng, 2009: 32 poäng och 2008. 28 poäng. Sedan 16-lagsserien infördes 2008 har det 13:e-placerade laget i allsvenskan därmed tagit 30 poäng, eller fler än så, tio av tolv år.

Om man dock enbart tittar på hur många poäng som krävs för att hamna en poäng ovanför kval sedan 2008, så krävs det 30 poäng eller fler sju av tolv år. 2019: 24 poäng, 2018: 27 poäng, 2017: 31 poäng, 2016: 30 poäng, 2015: 26 poäng, 2014: 33 poäng, 2013: 32 poäng, 2012: 30 poäng, 2011: 29 poäng, 2010: 30 poäng, 2009: 30 poäng, 2008: 25 poäng. Klarar sig AIK kvar i år? Det återstår att se, men laget riskerar åtminstone att hamna på kvalplats om man fortsätter att ha det här poängsnittet i allsvenskan. Siffrorna skrämmer nog många supportrar.

AIK behöver värva. Nu.

Det har varit snack om värvningar länge nu. Nabil Bahoui har lyft ämnet, precis som att sportchefen Henrik Jurelius fått uttala sig om ämnet flera gånger om. Svaren är dock hittills få, men med ett tydligt budskap. AIK behöver sälja eller låna ut för att kunna värva. Hittills har Jasir Asani lämnat, medan Daniel Mushitu gått på lån igen. Samtidigt uppges Paulos Abraham vara på utländska klubbars radar, medan Anton Salétros och Stefano Vecchia rapporteras vara möjliga förstärkningar.

Under krissommaren 2010 tog AIK bland annat in Ivan Turina, Helgi Danielsson, Robert Åhman Persson, Goran Ljubojevic och Mohamed Bangura. Det bidrog till ett nytt kontrakt. Nu är AIK i ett liknande läge och behöver förstärka, men utan pengar i en coronakris. Läget är svårt och det måste man ha respekt för, men det är tydligt att laget behöver få in ny energi. Kvalitet, erfarenhet och förstås kraft och vilja.

AIK har dessutom nu ett ”på pappret” lite lättare spelschema med bottenfajter framöver mot Falkenberg borta på söndag och mot Helsingborg hemma den 23 augusti. Därefter väntar fyra lite tuffare matcher mot Häcken, Sirius, Malmö och Hammarby. Poängen ska därmed tas nu, de kommande två matcherna, sedan blir det ju tuffare igen. Nyförvärven hade gärna fått komma i kväll.