FEM SPANINGAR: "Snart börjar det nog gnaga i Selmanis huvud"

Slappt, Hammarby - imponerande, Ylätupa

ANNONS Första halvlek var inte någon sprakande historia. Lagen var lite försiktiga och ville så klart inte bjuda varandra på något gratis. Det var jämnt, lagen turades om att ha ett litet miniövertag i spelet men Hammarby hade väl totalt sett lite mer etablerat spel och de kom exempelvis till fler inlägg med många spelare inne i boxen. Men det var egentligen ingen individuell spelare som stack ut nämnvärt, spelarna tog ut varandra i matcherna i matchen. Mot slutet av halvleken fick dock AIK in 1-0, efter en period av Bajen-övertag. Saku Ylätupa snurrade upp Gustav Ludwigson och levererade ett klassinlägg till Nicolas Stefanelli, som nickade i stolpen och därefter petade in sin egen retur i nät. Slappt agerat av Bajen, som hade många spelare inne i boxen men både tappade bort Stefanelli och sov på returen. Goitom hade nämligen nått fram till bollen först om inte Stefanelli varit där.

Logisk AIK-seger

Hammarby gick för en kvittering efter paus och Gustav Ludwigson var nära att stöta in 1-1 på ett Astrit Selmani-inspel tidigt in i andra halvlek. Men även om Bajen i någon mån fick till en kvitteringsjakt var AIK vasst i sitt offensiva spel och man kom till anfall som så när resulterade i heta chanser. Efter en timme dök också ett jätteläge upp, efter en frispark. Men då misslyckades Goitom med att komma först till bollen fullt ut och peta in den i öppet mål från nära håll. Efter det var det återigen dags för bortalaget att trycka på för en kvittering, men så slog AIK till med en kvart kvar att spela. Då sköt först Nicolas Stefanlli tätt utanför och därefter nickade Nabil Bahoui in en hörna till 2-0. Det här var en match som kunde ha slutat lite hur som helst, för en bortakvittering var inte direkt mil bort. Men samtidigt var det också fullt logiskt att AIK förvaltade någon av sina chanser och gick upp till 2-0, när ett något tamt Hammarby inte fick saker och ting att klaffa.

1-1 i "Amoo-matcher" under 2021

I cupderbyt i mars, som Hammarby vann, var Akinkunmi Amoo ett riktigt utropstecken. Den 18-årige nigerianen bjöd på ett kanonmål och gjorde livet surt för AIK:s vänsterback Eric Kahl. Men nu är det 1-1 i ”Amoo-matcher” mellan AIK och Hammarby den här säsongen. Amoo var inte på något sätt dålig i den här matchen, han värderade situationer klokt när han hade boll, men Erick Otieno på AIK:s vänsterbacksplats raderade ut Bajen-yttern i duellspelet. Han vann de allra flesta fajterna de två emellan. Otieno är, precis som Amoo, väldigt snabb och han gjorde en väldigt fin insats defensivt.

Dags att få igång Selmani

Astrit Selmani har Hammarby köpt in för stora pengar och förväntningarna på forwarden är stora. Ja, nästintill enorma. Men nu har 24-åringen spelat sju raka tävlingsmatcher utan att göra mål. Han har visserligen stått för fyra assist, men Bajen behöver en Selmani som producerar mål. Och de senaste matcherna har han heller inte glänst spelmässigt. Man kan aldrig klaga på arbetet han lägger ner, han har jobbat till sig en del lägen på egen hand och stått för bra framspelningar, men sett till helheten har det hänt för lite runt Selmani. Om Selmani varit för svag eller om Hammarby inte hittat och utnyttjat honom tillräckligt bra? Troligtvis handlar det som i många fall om en kombination. Men en sak är säker: Hammarby behöver få sin stjärna att lysa framöver. Och för Selmanis egen del kan nog måltorkan snart börja gnaga i huvudet.

Rätt att välja Goitom

Under de två första omgångarna i allsvenskan valde AIK:s tränare Bartosz Grzelak att satsa på Bojan Radulovic från start. Men till den här matchen fick lagkaptenen och veteranen Henok Goitom chansen från start istället. Helt rätt, tycker jag. Jag förstår att man vill investera tid i Radulovic men än så länge är han mest en begränsad spelare på allsvensk nivå. Goitom är smartare och bättre med boll. Mot Hammarby var han hela tiden spelbar, erbjöd en lugn uppspelspunkt för AIK och levererade fina aktioner med bollen. Sen ska det väl sägas att skadade Filip Rogic lär kliva in i startelvan på bekostnad av Radulovic och Goitom när han väl är tillbaka och i form igen.