FEM SPANINGAR: "Snart geniförklarar jag dig, Kim Hellberg"

SNART GENIFÖRKLARAR JAG HELLBERG

I vintras, inför säsongen, gjorde jag en längre intervju med Hammarbys nye tränare Kim Hellberg - och fick nästan dåligt samvete efteråt. För att jag fokuserat mycket på hur hans profil skulle passa en stor klubb och vad som skulle hända vid eventuella motgångar. Det var så klart relevanta och intressanta frågor, tycker åtminstone jag, utifrån att det skulle bli något helt nytt för Hellberg att basa över Bajen. Och han svarade väldigt rakt och ärligt på allt. Han signalerade att han skulle stå väldigt stadigt i tron på att hans arbetssätt fungerar även i en storklubb - oavsett hinder på vägen.

Men det är, som alla känner till, lätt att snacka. Det är lätt att säga att man inte ska börja vackla eller påverkas av yttre (eller för den delen internt) tryck i utmanande stunder. Kim Hellberg har den här säsongen visat att han inte bara snackar. Han gör också det han säger att han ska göra. När allt inte gick som tåget inledningsvis, när det fanns tydliga barnsjukdomar i spelet och laget var sårbart defensivt - då körde Hellberg bara på. Pressen var stor och det fanns säkert många grönvita supportrar som tvivlade. Men Hellberg har förblivit Hellberg. Öppen och karismatisk i sitt sätt att vara - stark i tron på sin framåtlutade fotboll. Det tyder på han är skicklig både taktiskt och som instruktör, men även har ett ledarskap som håller allra högsta Sverige-nivå.

Sättet som Kim Hellberg hanterat den här debutsäsongen - och gjort Hammarby till ett topp tre-lag - på gör att jag snart är benägen att geniförklara mannen. Jag är inte riktigt där än, men fan inte långt ifrån. För man måste också komma ihåg att Bajen inte är ett bygge som består av massor av "färdiga" rutinerade spelare. Framgångsrikt har man kört in på en strategi där man både gör resultat och säljer spelare med stor potential.

EUROPA-PLATSEN SKA VARA "KLAR"

I och med den här segern ser jag det som nästintill omöjligt att Hammarby tappar en Europa-plats till nästa säsong. Knyter man inte ihop säcken och säkrar åtminstone en tredjeplacering mot Malmö FF (gissningsvis redan mästare då) och Västerås (gissningsvis redan nedflyttat då) under de två sista omgångarna ska de grönvita vara väldigt besvikna.

Lördagens drabbning på Studenternas vann Hammarby välförtjänt. Sirius inledde visserligen piggt och alla i och runt allsvenskan vet att de är ett farligt offensivt lag. Men det här Bajen har så många ingredienser som man vill åt. De har struktur, en stabil defensiv, ett lag - och flera riktigt skickliga individer. Gästerna behövde inte mycket för att göra 1-0 och 2-0, det såg så enkelt och självklart ut när man etablerade spel på offensiv planhalva och sårade Sirius på ena kanten, och därmed var segern i princip i hamn redan i paus. I andra halvlek spelade man med stor kontroll och segern var aldrig hotad.

MATCHENS HÄNDELSE

Jag tänkte länge lyfta fram Markus Karlsson lite småläckra assist till 1-0 här. Men det går inte att peka ut något annat än Tesfaldet Tekies rökare till 3-0. Se målet och njut. Det räcker så.

FRÅGETECKNET

Vad i helvete sysslade människorna som kastade in föremål med? Vid flera tillfällen hände det och i samband med ett kortare avbrott i första halvlek, då spelarna fick gå till bänkarna, gick en skarp varning ut från speakern. Ändå valde någon Bajen-supporter att sula in en flaska på Sirius Noel Milleskog efter en dryg timmes spel. Då kallades det till matchmöte och spelarna fick kliva in i omklädningsrummet. Drabbningen pausades sedan i ungefär en kvart innan den kunde spelas färdigt. Men det är total idioti att stå för den här typen av aktioner efter den senaste tidens händelser på läktarna. Det skadar svensk fotboll i ett kritiskt läge.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Bazoumana Touré. Det är svårt att välja någon annan spelare som bäst på plan. Ständigt ett offensivt hot med sin snabbhet och teknik. Dessutom gjorde han två nickmål.

2: Markus Karlsson. Den bolltrygge och kloke mittfältaren var aktiv och fattade bra beslut. En assist. Karlsson är en av många spelare som Kim Hellberg utvecklat till något väldigt bra.

1: Tesfaldet Tekie. Har växt ut till en nyckelspelare i Hellbergs bygge. Ny stabil insats mot Sirius som kryddades med ett jättemål.