FEM SPANINGAR: "Stora förändringar är att vänta i MFF"

Degerfors skakade om Malmö Degerfors hade allt att spela om när de reste när till Malmö. De hamnade i underläge halvvägs in i den första halvleken och tog sedan över och dominerade den. Det blev inget mer mål än Omar Farajs kvittering i den 37:e minuten men Degerfors visade med besked att de trodde att kunde säkra den allsvenska platsen på egen hand. Det var imponerande att se lagets anfallsfotboll och tro på den. Bara Johan Dahlins suveräna målvaktsspel i den första halvleken räddade MFF från ett underläge.

En match talande för MFF:s säsong

MFF tog tillvara på sina få målchanser under den inledande timmen. I den spelmässigt dåliga första halvleken gav Hugo Larssons praktskott laget ledningen, och efter en timme satte Isaac Kiese Thelin 2-1-målet. Bara fyra minuter och en stor Ola Toivonen-hyllning senare kvitterade Degerfors. Rasmus Örqvist blev den stora hjälten sedan han placerat in Elyas Bouazaines inlägg i mål, till bortaklackens vilda jubel. Matchen svängde och krängde, och MFF skapade de bästa målchanserna mot slutet. Men talande för ineffektiviteten under lagets säsong lyckades de inte förvalta något av lägena i mål. 2-2 blev resultatet och MFF avslutar hösten med sex hemmamatcher i allsvenskan och Europa utan seger.