FEM SPANINGAR: "Superduon Sigthorsson-Berg tar form"

Två effektiva lag i sömnig halvlek Första halvlek bjöd på väldigt få målchanser. IFK Göteborg rullade stundtals bollen bra runt Mjällbys backlinje, men antigen fattades kvalitet i den sista passningen eller så förhindrade en gästande försvarare vägen mot mål. Mjällby, som hade lite av bollen under matchinledningen, skulle ta ledningen i minut 20 efter en fin anfallsaktion. Enock Kofi Adu slog en längre passning mot Amin Sarr, som tog emot och kom förbi sin försvarare. Avslutet i Giannis Anestis bortre hörn var lika vackert som välplacerat. Mjällby fick mer självförtroende i anfallsaktionerna, men släppte in ett mål i den andra ändan istället. Sebastian Erikssons vänsterinlägg hittade Kolbeinn Sigthorssons panna och anfallaren styrde i kvitteringen sex minuter innan halvtidsvilan.

Offensiven har redan blivit bättre med Stahre

Mikael Stahre använde sig utav en 4-3-3-uppställning i sommarens två första matcher. Under den tredje gick han ifrån den till en mer 4-4-2-liknande variant. Hosam Aiesh tog hand om högerkanten och med Marcus Berg spelklar fick Tobias Sana lämna både lagkaptensbindel och central roll för att flytta mot vänsterkanten. Stahre ändrade till en trebackslinje under andra halvlek, där de tappade matchen både spel- och chansmässigt. Defensiven skapar oro för Blåvitts del, med fem insläppta mål under de tre matcher som Stahre haft hand om laget. Men i anfallsväg har det släppt sedan den krampaktiga våren under Roland Nilsson, och Stahre har satt rätt spelare på rätt positioner så här långt.