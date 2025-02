FEM SPANINGAR: "Superinhopp gav Värnamo segern mot Bröndby - fullständigt fenomenal"

SÅ VAR MATCHEN

Matchen inleddes i en intensiv fart, vilket resulterade i ett par halvfula dueller omgående.

Bland annat kapade Wenderson Bröndby-yttern Filip Bundgaard styggt och visades direkt ett gult kort.

Med knappa kvarten spelad blev det desto mer ordnat spel och Värnamo kunde skapa matchens första riktiga målchans. Men Mohammad Al-Salkhadis avslut på nära håll räddades av Gavin Beavers i Bröndby-målet.

Tre minuter senare höll Jacob Ambaek på att löpa sig fri mot mål, men revs ner av Värnamo-förvärvet Hugo Andersson som även han tilldelades ett gult kort.

Med 22 minuter spelade sprang sig Frank Junior Adjei loss på Värnamos mittfält, tog sig förbi en och två Bröndby-spelare innan han avlossade ett skott i stolpen.

I den 30:e minuten var det i stället Bröndby som skulle ta ledningen på hörna via den förre Norrköping-backen Rasmus Lauritsen, som relativt ostört kunde nicka in 1-0.

Värnamo återhämtade sig relativt snabbt från kallduschen och kunde med fem minuter kvar till pausvila få in 1-1. Detta sedan Kenan Bilalovic ryckt sig loss längs högerkanten och serverat Mohammad Al-Salkhadi i boxen som på sitt andra försök kunde dundra in bollen i nät till 1-1.

Den andra halvleken inleddes avvaktande. Men med närmare kvarten spelad tog matchen fart igen, då Bröndby kunde ta ledningen genom ett Värnamo-självmål. Rasmus Lauritsen nickade fram bollen för Bröndby i boxen - där Viktor Larsson sköt bollen på en egen spelare dråpligt in i mål.

Men bara minuterna senare skulle Värnamo kvittera genom inbytte Johnbosco Kalu, som ryckte ifrån ner i djupet och iskallt placerade in 2-2.

Nu var Kalu glödhet - och endast en minut senare kunde han tackla undan en försvarare, driva ifrån en annan och sedan vackert placera in 3-2 till Värnamo med ett precist skott utifrån.

Trots ett par vassa kvitteringslägen för Bröndby kunde Värnamo stå emot - och Johnbosco Kalus superinhopp gav slutligen smålänningarna segern mot den danska ligafemman.

Startelvor:

IFK Värnamo: Michail - Larsson (Winsth 67), Andersson (Frej 85), Rapp, Lohikangas (Björnström 67) - Adjei, Le Roux (Bozicevic 85), Wenderson (Johansson 67) - Bilalovic (Kalu 46), Al-Salkhadi (Bilalovic 67), Bozicevic (Zeljkovic 46).

Bröndby IF: Beavers - Tshiembe, Alves, Lauritsen, Larsen - Nartey, Spierings, Claridge - Ambaek, Rajovic, Bundgaard.

HAN KAN BLI ETT REJÄLT NYCKELFÖRVÄRV

Malmö FF-produkten Hugo Andersson tillhörde Värnamo säsongen 2021 och var då med och spelade upp klubben till allsvenskan för första gången.

Efter fyra år i Danmark och Randers är Andersson nu tillbaka i Värnamo på ett treårskontrakt.

Mot Bröndby visade mittbacken omedelbart upp vilken viktig pjäs han kan bli för smålänningarna.

Han drog förvisso på sig ett onödigt gult kort med knappa 20 minuter spelade, men i övrigt stod 26-åringen för en mycket stabil insats där han inte minst var otalt dominant i luftspelet med sina 196 centimeter.

Detta kan visa sig bli ett riktigt nyckelförvärv för Värnamo.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är svårt att peka på något annat än Johnbosco Kalus dubbla kassar. Av de två var 3-2-målet det vackraste. På mer eller mindre egen hand tog han sig loss och sköt sedan tjusigt bollen i nät utifrån.

FRÅGETECKNET

Med tanke på de interna problem som har funnits i Värnamos spelartrupp under fjolåret (vilka Simon Thern berättade om för Fotbollskanalen tidigare under tisdagen) blir en stor nyckel under 2025 att lyckas sammansvetsa laget igen.

Thern menar att stämningen och mentaliteten i truppen är klart bättre under starten av 2025, men vad händer om spelet och resultaten börjar vackla igen?

Då måste tränarduon Robin Asterhed och Ferran Sibila snabbt kliva in i handlingarna - om inte tidigare.

MATCHENS SPELARE (i IFK Värnamo)

1. Johnbosco Kalu. Byttes in i paus - och var fullständigt fenomenal. Med sina två klassmål på två minuter vände han matchen totalt (mer om målen ovan).

2. Frank Junior Adjei. Värnamos 20-årige mittfältare var överallt och pressade, vann boll och fördelade den vidare. Med sin oerhörda kvickhet tog han sig lekande lätt förbi Bröndby-spelarna ett flertal gånger - och var bland annat ytterst nära att ge smålänningarna ledningen med en soloräd och stolpträff före paus.

3. Hugo Andersson. Motivering ovan.