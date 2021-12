FEM SPANINGAR: "Svaga bortaspelet kostade AIK guldet - här behöver de värva"

Milosevic skada rörde till det – men mentalt starkt att komma tillbaka

Försvaret har varit AIK:s bästa lagdel och Alexander Milosevic har varit så vass att han tagit sig in i landslaget. Så när han tvingades lämna uppvärmningen och kasta in handduken mot Sirius så var det givetvis inte optimalt för AIK. Det rörde till det och plötsligt var försvaret svajigt. Jetmir Haliti ersatte Milosevic och gjorde därmed sin första match från start i AIK. Haliti tog plats till höger och Mikael Lustig flyttade in som mittback. Sirius gjorde 1-0 på hörna efter att Sotirios Papagiannopoulos var passiv. Sirius gjorde 2-0 efter en lyftning över Lustig och Haliti, där Haliti var den som tappade mest när Christian Kouakou blev fri och satte bollen i mål.



ANNONS

ANNONS

Laddningen, stämningen och jakten på guld. Sedan 0-1 och 0-2. Luften ur. Tystnaden på Friends Arena. Att då inte gå ner sig fullständigt utan att klara av att resa sig är oerhört starkt. Och när publiken och spelarna på Eleda Stadion i Malmö hör att AIK har gjort 1-2, 2-2 och vänt till 3-2 och sedan även gjorde 4-2, det är klart att det satte press på MFF. Malmö FF fick inte hål på Halmstad utan den matchen slutade 0-0, vilket gjorde att man tog guld tack vare bättre målskillnad än AIK.När AIK behövde det som mest, när AIK skrek efter någon som kunde kliva fram och leverera, då tog Nicolas Stefanelli på sig det. Som så många gånger tidigare. Den här säsongen gjorde han 3-2 och 4-2 i den näst sista omgången mot Elfsborg. Han gjorde matchens enda mål mot Djurgården, IFK Norrköping och Halmstad. Han gjorde ett mål och en assist i 4-1-segern mot Djurgården. Han gjorde 1-0-målet i 2-0-segern mot Hammarby.

Och i den sista omgången klev han återigen fram, nu när det stod 0-2 mot Sirius. Stefanelli gjorde så att AIK reste sig på nio och sköt in 1-2 och nickade in 2-2.

Den argentinske anfallaren stannade på tolv mål.

Bortaspelet var för svagt för guld

Hemma var AIK bra och vann 13 matcher, men bortaspelet var inte lika bra och där blev det bara segrar mot Östersund, Sirius, Varberg, Djurgården och Elfsborg. Det svaga bortaspelet kostade AIK guldet och här måste man förbättra sig nästa säsong.

Här behöver AIK värva

En ytter och en anfallare borde vara prioritet. På anfallssidan lägger Henok Goitom skorna på hyllan och då finns Nabil Bahoui och Bojan Radulovic. Bahoui är vass men med spel i både allsvenskan och Europa så behöver klubben ta in en anfallare av klass för att spetsa och bredda.

Yttrar. Tre assist av Erik Ring imponerar inte, men hans avslutning av säsongen var bra och det är tydligt att han har tagit kliv. Mot Sirius var han jättebra. Det finns mer i Ring än i högeryttern Zack Elbouzedi. Elbouzedi har gjort det okej, men nu när det blir spel i allsvenskan och Europa så behöver laget breddas med fler yttrar, och spetsas på högerkanten.



ANNONS

Sedan är det oklart hur det blir med Kristoffer Nordfeldt, Alexander Milosevic och Sebastian Larsson. Trions kontrakt går ut, och för någon dag sedan uppgav Expressen att Larsson kommer att förlänga. Det är givetvis en väldigt bra nyhet för AIK. Men gör landslagsduon Nordfeldt och Milosevic samma sak? Om inte så behöver klubben värva en målvakt och en mittback.

Bra gjort av Sirius

Det blev en elfte plats och efter att många tunga tapp så är det ändå starkt av Sirius. Man tappade viktiga pjäser som Stefano Vecchia, Hjalmar Ekdal, Elias Andersson och Henrik Rydström. Det är inte enkelt att klara av det. Dessutom har Yukiya Sugita och Aron Bjarnason haft problem med skador, och Axel Björnström flyttade till Ryssland.

Jacob Ortmark har varit ett utropstecken och gått från klarhet till klarhet, och det har även Laorent Shabani gjort. Moustafa Zeidan och Marcus Mathisen är två andra som har varit bra. Och starkt av Christian Kouakou att göra tolv mål.