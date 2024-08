FEM SPANINGAR: "Svårt att se Modesto bli kvar i AIK"

Hammarby IF

STABIL SEGER, AIK

Ja, det var BP som tog ledningen i den här matchen. På ett snyggt sätt, efter en läcker assist av Wilmer Odefalk i den tionde minuten. Men någon större logik i att bortalaget ledde i sisådär 25 minuter fanns det inte. Den första halvleken var i mångt och mycket AIK:s. Att Rui Modesto fixade 1-1 (ja, det var hans mål) och att Anton Salétros fullbordade vändningen till 2-1 innan paus var därför desto mer rimligt. Och även om AIK i den andra halvleken bara hade ett måls övertag att spela på kändes allt väldigt stabilt. Det här var ingen sprudlande insats där Mikkjal Thomassens gäng bara radade upp farligheter, men nye tränaren har definitivt höjt lagets lägstanivå och att de svartgula nu radat upp fem raka segrar imponerar. Dessutom lär det stärka ett bygge som det tidigare gungat lite för mycket om.

VILKA SÄLJS?

Det är ingen hemlighet att AIK behöver sälja spelare. Sportchefen Thomas Berntsen har varit öppen med att 25-30 miljoner ska in innan han kan börja titta på nyförvärv. Han har även förklarat att det ser ut att bli två större försäljningar i sommar, samt att klubben siktar på att ta in två spelare på lån med köpoptioner. Nyförvärven ser ut att bli Oscar Uddenäs och Onni Valakari. Så vilka blir det som säljs? Nyligen sa Berntsen att det är osannolikt att både Rui Modesto och Ioannis Pittas säljs, och med tanke på att Uddenäs är en ren ytter medan Valakari är en offensiv mittfältare/släpande forward talar väl mycket för att det blir just Modesto som kommer lämna inom kort. Hans formidabla form lär ha gjort hans namn hett på marknaden.

Eftersom Omar Faraj dragit till sig intresse i sommar men inte prioriteras av nye tränaren Mikkjal Thomassen kanske även han säljs? Eller så bedömer AIK att det blir för svårt att säga nej till en affär rörande Lamine Fanne, som man enligt Expressen fått ett bud på drygt 30 miljoner kronor från Serie A-klubben Venezia på. Hur som helst har jag svårt att se Rui Modesto vara kvar i svartgult efter det att de internationella ligornas transferfönster stängt igen.

MATCHENS HÄNDELSE

Rui Modestos assist till 1-1. Ja, vad ska man egentligen säga? Det var som att han bara bestämde sig för att ta sig förbi allt som i hans väg på högerkanten. Yttern slog bollen framför sig, sprang - och utmanövrerade flera BP-spelare. Därefter slog han ett perfekt inlägg som Ioannis Pittas enkelt kunde stöta i mål. Det var ren klass på det förarbetet.

FRÅGETECKNET

Vilka hål lämnas AIK med till helgen? Då har det svenska transferfönstret (deadline natten till tisdag) samt många internationella ligors transferfönster (deadline natten till lördag) stängt. Hur Thomas Berntsen tar sig ur de här dagarna kan avgöra rätt mycket kring AIK:s säsong. Just nu är man inne i en bra period, har fått en fin start med nye coachen Thomassen och kan ha hopp om en topp tre-placering. Men säljs Rui Modesto måste AIK få träff med exempelvis Oscar Uddenäs. Annars är risken att man som lag tappar väldigt mycket. Och skulle även Ioannis Pittas eller Lamine Fanne försvinna blir det en utmaning för Thomassen att hitta vägar fram för att ersätta deras egenskaper. De kommande veckorna och månaderna blir väldigt spännande att följa.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Rui Modesto. Bäst på plan. Har i princip växt ur den allsvenska kostymen. Visade sin klass flera gånger i den här matchen.

2: Lamine Fanne Dabo. Mittfältaren tar steg hela tiden. Bra i duellspelet, täcker stora ytor och är trygg med boll. Ordnade exempelvis frisparken till 2-1.

1: Ioannis Pittas. Forwarden erbjöd det som han ska göra. Mål, djupledshot och pigga ben.