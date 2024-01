FEM SPANINGAR: "Svårt att tänka sig en bättre Mikkelsen-start"

Spännande centralt mittfält

Efter 0-0 mot Diosgyori under onsdagen fick en helt ny Hammarby-elva ta sig an Bodø/Glimt under torsdagen. Och då fanns det spännande saker att hålla koll på. Exempelvis det centrala mittfältet bestående av Nahir Besara, nyförvärvet Oscar Johansson Schellhas och norske August Mikkelsen. Den sistnämnde har nye tränaren Kim Hellberg varit tydlig med ska spela centralt i planen och att han därmed användes fel i fjol. Hellberg har även aviserat att Besara ska testas i en roll med en mer låg utgångsposition, i vad jag tolkar som en form av "falsk sexa". För man vill ju så klart få ut hans offensiva kvaliteter högt upp i planen också.

I den här matchen spelade Besara och Johansson Schellhas (som är väldigt allround och kan ta sig an flera olika roller) ett steg bakom Mikkelsen. Ett intressant upplägg som på många vis, så här tidigt in på säsongen, fungerade väl. Besara kommer säkert kunna involveras ännu mer högre upp i planen när han närmat sig toppform men framför allt var det spännande att få se glimtar av hur Mikkelsen kan "släppas lös" av Hellberg (se mer nedan).

Bajens lag: Oliver Dovin - Simon Strand, Pavle Vagic (Kingsley Gyamfi 72), Shaquille Pinas, Anton Kralj - Oscar Johansson Schellhas (Nicholas Ablido 63), Nahir Besara, August Mikkelsen (Marcus Rafferty 78) - Gent Elezaj (Hampus Skoglund 63), Abdelrahman Boudah (Deniz Gül 72), Viktor Djukanovic (Nobel Gebrezgi 63)

Så var matchen

Om mötet med Diosgyori inte sprakade särskilt mycket var den här drabbningen bra mycket trevligare att titta på. Båda lagen vill spela offensivt och en snabb fotboll. Det resulterade i en händelserik match. Stundtals fick Hammarby också till en bra och ettrig press men motståndet håller en så hög nivå att de gånger som de grönvita inte fick spelet att klaffa blev man straffat. Tobias Gulliksen gjorde exempelvis 1-0 till norrmännen i den nionde minuten efter en imponerande omställning. Men Bajen var bra offensivt och fick alltså grepp om Glimt i perioder. Besara var nära att knorra in en frispark i den 13:e minuten och kort därefter höll Abdelrahman Boudah på att kvittera.

1-1 kom också, men i den 37:e minuten. August Mikkelsen stod för ett distinkt avslut inne i straffområdet. Bara minuten senare satte Boudah 2-1, även om hans skott borde ha räddats. Innan paus visade sedan norrmännen sin kvalitet igen och kvitterade till 2-2 via ett kanonskott av Sondre Fet.

Bodø/Glimt skickade in ett antal "startspelare" på plan i paus och inledningsvis i den andra halvleken var man bättre än Hammarby. Men de grönvita redde ut trycket och en bit in i halvleken kunde man till och med gjort 3-2 via någon av ett flertal fina Besara-hörnor. Sista delen av matchen blev sedan rätt avslagen, men Glimt lyckades nicka in en hörna i 87:e minuten. Det blev segermålet.

MATCHENS HÄNDELSE

Den mest märkliga händelsen var åtminstone den som utspelade sig i 36:e minuten. Då var ett misslyckat och löst inlägg, som touchades på en Bajen-back, nära att leda till ett baklängesmål för Hammarby. Målvakten Oliver Dovin skulle bara hoppa upp och plocka ner bollen, men råkade på något vis stöta den mot målet istället. Tack vare ett snabbt agerande därefter lyckades han dock rädda upp situationen. Det hade blivit hans största tavla för året om det blivit mål. Det vågar jag lova.

FRÅGETECKNET

Blir Viktor Djukanovic kvar? Hammarby är på väg att sälja Nathaniel Adjei för stora pengar till Lorient och att tappa en mittback har funnits med i sportchefen Mikael Hjelmbergs plan för vintern. Men nu börjar det också brännas kring Djukanovic, som startade mot Glimt och som Bajen inte velat sälja innan säsongen. Fotbollskanalen kunde under torsdagen avslöja att de grönvita nobbat ett bud på fem miljoner euro från Lorient och därefter har Expressen följt upp med uppgifter om att en MLS-klubb erbjudit 8,5 miljoner euro (runt 96 miljoner kronor) för yttern. Kommer verkligen Hammarby kunna stå emot alla bud i slutändan? Klubbledningen borde lockas av att stärka kassan ytterligare och kunna stoltsera med ett lyckat "projekt" vad gäller köpet av stortalangen från Montenegro.

MATCHENS SPELARE

Annons 3: August Mikkelsen. Ja, det är lätt att sväva i väg rörande Mikkelsen med tanke på hur tufft hans fjolår var. Men norrmannen hittade farliga ytor och situationer, främst i första halvlek, på ett sätt som han inte gjort tidigare i Bajen-tröjan. Han hade mycket boll och gjorde ett snyggt mål. Det är svårt att föreställa sig en mycket bättre start under Kim Hellbergs ledning än den här, med tanke på att det är försäsong vi pratar om.

2: Abdelrahman Boudah. Tog plats som central forward och stod som vanligt för en bra arbetsinsats. Gjorde dessutom både mål och assist. Kanske får han ett lyft av Hellbergs intåg?

1: Nahir Besara. Tog inte allt för stor plats högt upp i planen men kaptenen styrde och ställde med boll. Högerfoten levererade också flera fina fasta situationer-servar.