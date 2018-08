FEM SPANINGAR: ”Tankovic ger viktig finess till Bajen”

Märklig första halvlek

Den första halvleken blev 45 ganska märkliga minuter. Hammarby tog ledningen redan efter tre minuters spel och det tog så klart hårt på ett Örebro som inte hade vunnit på sju matcher i allsvenskan inför i kväll. Självförtroendet såg i en stund därefter ut att vara bortblåst, men faktum är att bortalaget repade sig och fick till lite etablerat spel mot Bajen. Annars var det ingen vidare fotboll som vi bjöds på. Båda lagen slarvade en hel del, avblåsningarna var många och det uppstod en hel del konstiga situationer (bland annat var Muamer Tankovic nära att lobba in 2-0 i öppet mål efter att ha ansett att ÖSK satt bollen i spel vid ett frisparksläge, när gästerna var helt ur fas) som tog fokus och tid. Hammarby hade totalt sett något mer kontroll på spelet, men det vanligtvis fartfyllda och offensiva spelet som genererat massvis av chanser på hemmaplan i år fanns inte där.

Hammarby ska vara nöjda med 2-0

I andra halvlek var det egentligen inte något av lagen som stack ut mer än det andra förrän Hammarby fick in 2-0 och tvingade Örebro att gå framåt, vilket gav Bajen stora ytor att attackera på. Men innan dess var det alltså jämnt och även om ÖSK inte lyckades hitta fram till riktiga heta lägen saknade man inte chanser att göra mål på. Länge spelade både hemmalaget och gästerna utan kvalitet i de avgörande passningslägena eller avsluten. Det sista lilla ville inte sitta där. Men Hammarby vann välförtjänt och gjorde vad som behövdes. Jag tror att de känner sig rätt nöjda över att få med sig en 2-0-seger efter den här typen av insats. De var långt ifrån dåliga, men de briljerade heller inte.

Tankovic ger viktig finess till Bajen

Efter förra hösten fanns så klart frågetecken kring Muamer Tankovic. Då visste man att hans form inte var den bästa och hans potential går inte att beskriva som annat än stor, men att han skulle växa ut till den spelare han varit i år var det nog ändå inte många som trodde på. Bakom den verkliga ”tanken”, Nikola Djurdjic, och bredvid smarte Jiloan Hamad har Tankovic stått för viktig finess för Hammarby i år. Nu har han också börjat bidra med mängder av poäng (fem mål på de fem senaste matcherna) och adderar man det till hans spel förstår alla hur värdefull han blivit för Bajen. Tankovic slog sig inte fram i Premier League utan anledning och det börjar han visa på allvar även här hemma i allsvenskan.

Vilket otroligt derby vi har framför oss

Hammarby fortsätter att flåsa AIK i nacken. Det skiljer två poäng mellan lagen och fortsätter de följas åt på det här sättet lär intresset och hajpen i Stockholm bli något utöver det vanliga under hösten. Svensk fotboll har varit bortskämd med fina publiksiffror och elektriska läktare de senaste åren men frågan är om inte derbyt mellan AIK och Hammarby den 23 september kan slå i taket något otroligt. Det är redan över 30 000 biljetter sålda till drabbningen och allt talar väl för att försäljningen kommer rulla på i en bra takt.

Kommer bottenstridsstressen slå in snart, ÖSK?

Det går alltså fortsatt riktigt tungt för Örebro, som inte vunnit i allsvenskan sedan den 22 maj. Mot Hammarby stod man egentligen för en ganska okej bortamatch. Man föll inte ur ramen på något sätt och kunde faktiskt ha fått in något mål, men släpper man in ett mål redan efter tre minuter mot ett av seriens bästa lag - på bortaplan - då blir det tufft. För tufft. Nu är man elva i allsvenskan efter att IFK Göteborg besegrat Östersund under måndagen och det krävs att de tar en trepoängare snart om de vill undvika risken att ”bottenstridsstressen” slår in framöver. Dåligt självförtroende vet alla vad det kan innebära för ett lag och jag hade varit rejält orolig över situationen om jag varit ÖSK-supporter. Sirius har värvat bra i sommar och är på gång, och med tanke på att det är så få poäng det skiljer i botten kan ett lag snabbt hamna på fel sida i kampen kring kvalstrecket.