FEM SPANINGAR: "Trist att det blev så fel just i den här matchen"

Ingen ologisk ledning för ÖSK

Första halvlek var jämn. Båda lagen skapade saker framåt och i den 13:e minuten satte Örebro 1-0, efter att lurige men ojämne Michael Omoh stått för ett förarbete och skott som Johan Wiland möjligtvis hade kunnat styra undan bättre än att ge Kennedy Igboananike chansen att stöta in returen i mål. Den ledningen var inte ologisk, men gästerna saknade absolut inte lägen och efter nämnde Igboananikes utvisning i den 38:e minuten rådde total Bajen-dominans. Stefan Billborns mannar tryckte på rejält och ÖSK såg mest ut att bara vilja hålla tätt fram till paus.

Röda kortet fick för stor påverkan

Det röda kortet förändrade ju det mesta för matchen och Hammarby fortsatte att bara forcera fram i inledningen av den andra halvleken. Tidigt (51:a minuten) kom också 1-1 genom Nikola Djurdjic efter att ÖSK-försvaret tappat bort honom inne i straffområdet. Därefter lyckades faktiskt hemmalaget lyfta upp sitt lag något, få grepp om bollen och spela runt den. I takt med det lugnades, så klart, Hammarbys offensiva frenesi. Men Örebro orkade inte stå emot en vändning, för i den 78:e minuten touchades ett Jiloan Hamad-skott in till 2-1 via ena stolpen. Det är bara att konstatera att det felaktiga röda kortet fick alldeles för stor påverkan på matchen för att det skulle kunna sluta på något annat sätt än med serieledarseger. Därmed inte sagt att Hammarby inte skulle ha kunnat vänt ändå, men förutsättningarna blev ju helt andra när Igboananike fick kliva av.

Känsloladdat på planen

Det small en hel del på Behrn Arena. Intensiteten var hög och det blev grinigt mellan spelarna i flera situationer. Mest fokus när det gäller den aspekten av spelet får så klart utvisningen på Kennedy Igboananike och jag har svårt att se varför domarteamet landade i ett rött kort efter den situationen. Visst kommer Kennedy in sent och onödigt, men satsningen skriker mycket mer gult kort än rött kort för mig. Domare gör misstag ibland och det får man köpa (det finns säkert utrymme i regelboken att kunna visa ut Kennedy men då måste domarna ha större känsla än att dra upp det röda), men trist att det blev så fel just i en sådan här toppmatch där man ville se de här två lagen mätas mot varandra med fullt manskap…

…för blir allsvenskan bättre än så här?

Stekande sol, fullsatt, ett enormt bortafölje, toppmöte, två lag som spelar med ett starkt självförtroende och händelserikt. Allsvenskan blir inte mycket bättre än så här, och för mig blir inte fotboll mycket bättre än så här. Det är lätt att bli van vid kokande läktare och spänning i matcherna när omgångarna rullar på med rejäl fart. Ibland behöver man stanna upp och inse att vi är enormt bortskämda med vår fotboll i Sverige. Den ska vi inte ta för given. Kvaliteten är inte den bästa, men det finns så mycket mer att hämta här i tider då cirkusen internationellt bara blir större och större, och klubbarna utomlands bara blir mer och mer slutna.

Vad händer med ÖSK i sommar?

Oavsett resultat här har Örebro gjort en fin vårsäsong hittills och tränaren Axel Kjäll förtjänar beröm. Han har fått till ett välfungerande spel och jag är svag för mittfältstrion Nordin Gerzic, Johan Mårtensson och Filip Rogic. Riviga, slitiga, hårt arbetande och samtidigt tillräckligt kreativa. Men det är så klart mycket som hänger på duon Kennedy Igboananike och Nahir Besara, som levererat i vår och håller toppnivå i allsvenskan. Men båda sitter på utgående avtal med ÖSK och kan mycket väl komma att lämna i sommar. Kommer Örebro kunna stå emot bud - och kommer de kunna förstärka vasst om de säljer? Svaren på de frågorna lär avgöra om laget kan landa på den övre halvan i år. I det större perspektivet måste klubben kunna hålla kvar sina stjärnor längre/sälja i bättre lägen (mer pengar) för att kunna lyfta.