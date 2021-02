FEM SPANINGAR: "Två övertygande insatser bland MFF:s ungdomar mot Falkenberg"

Ovan matchbild för MFF Anel Ahmedhodzic bröt bollen på offensiv planhalva och tog sig in i straffområdet där han fick tillbaka bollen och pricksköt in 1-0. Då hade nio minuter gått av matchen; efter det tappade MFF kommandot i första halvlek när de slarvade i passningsspelet och gav bort onödiga frisparkar. Framförallt hade det nykomponerade försvaret enorma problem på Falkenbergs många hörnor. Det är inte ofta MFF pressas tillbaka på hemmaplan av en motståndare som är uppenbart sämre på pappret.

Två debutantmål i MFF

18-årige Mubaarak Nuh var anonym innan pausen men gjorde sitt första mål i MFF:s A-lag två minuter in i andra halvlek. Den nyuppflyttade yttern, med sin speciella och aviga spelstil, fick det också att lossna efter målet. Han blev inte den enda debutantmålskytten idag. Sebastian Nanasi kom in i paus efter att Romain Gall fått sin första halvlek på ett år i MFF (ringrostigheten märktes också). Nanasi, 18 år han med, tog initiativ direkt och kombinerade vackert med Anders Christiansen fram till lagkaptenens 3-0-mål. Nanasi fick fastställa slutresultatet efter att han petat in en retur på ett skott från Antonsson. Tränaren Jon Dahl Tomasson sa efter matchen att Nanasi var "jätteavgörande", men givetvis har både han och Nuh långt till en startelva när det drar igång på allvar. MFF behöver dock sådana här bekräftelser med tanke på kravställningen som finns på de egna talangerna.