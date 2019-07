FEM SPANINGAR: ”Två starter räckte för Sigthorsson-briljans - kommer ta allsvenskan med storm”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sigthorsson visade hög, hög allsvensk klass

Isländske landslagsanfallaren Kolbeinn Sigthorsson anslöt i slutet av mars till AIK, men i mer eller mindre taskigt skick efter flera år med återkommande skadeproblem. Då var beskedet att debuten kunde dröja och först i början av maj gjorde han sin första allsvenska match mot AFC Eskilstuna. På lördagen gjorde anfallaren sin andra allsvenska start mot Elfsborg och fick i första halvlek äntligen fira sina två första mål. Första kom efter att han tråcklade sig förbi både en försvarare och Kevin Stuhr Ellegaard, medan det andra var en läcker styrning efter inspel i straffområdet. Lägg därtill också att det var han som spelade fram Henok Goitom till 3-0 i andra halvlek.

Det måste sannerligen ha varit en oerhört skön känsla för islänningen som senast blev målskytt den 19 november i fjol med det isländska landslaget i ett träningsmöte med Qatar och senast på klubblagsnivå i februari 2016 med Nantes mot Bordeaux i franska cupen. En lång väntan det där.

Men nu fick han äntligen le igen. Bara genom att veva Sigthorssons fram och tillbaka går det att se islänningens klass. Vid första målet visade han styrka och balans, vid andra speluppfattning och finkänslighet i avslutsfasen. Sigthorsson är i toppform alldeles för bra för allsvenskan och det ska verkligen bli spännande att följa hans höst. Det här var alltså islänningens blott andra start i AIK, fundera då över hur han kan se ut efter en tionde start. Sigthorsson lär leverera i höst, men AIK:arna får nog inte hoppas på alldeles för mycket. Då försvinner han snart.

AIK:s rotering föll väl ut - ett mörkt moln blev ljust

AIK är just nu inne i en tuff period med mycket matcher. I veckan föll laget i första mötet med Ararat i Champions League-kvalet och under lördagen väntade en tuff hemmamatch mot Elfsborg. Nästa vecka blir det retur mot Ararat hemma i Solna och därefter väntar Helsingborg, också på Friends Arena. Rikard Norling pratade inför matchen om att han under den här typen av period behöver lufta truppen och rotera, något som i varje fall den här gången föll väldigt väl ut.

Orosmolnet var på förhand försvarslinjen. Tongivande mittbackarna Per Karlsson och Karol Mets var skadad respektive avstängd och därmed bildade i stället Daniel Granli, Panajotis Dimitriadis och Rasmus Lindkvist trebackslinje eller centrala delen av en fembackslinje om man nu vill. De utstrålade alla lugn och säkerhet i första halvlek. I andra halvlek testades de något mer, men lyckades än dock hindra bollen från att leta sig in i eget mål.

Tarik Elyounoussi, Chinedu Obasi och Anton Salétros inledde också på bänken, där det i Elyounoussis fall också handlade om att han varit lite ”risig” (som Rikard Norling uttryckte det till C More inför matchen). I deras positioner gjorde dels Heradi Rashidi ett gediget arbete offensivt, Bilal Hussein bjöd på frenesi, Kolbeinn Sigthorsson två mål och en assist och Henok Goitom både ett mål och en assist. Den här gången föll Norlings rotering helt enkelt väldigt väl ut.

Goitoms måltorka över - första allsvenska målet sedan september 2018

AIK:s lagkapten Henok Goitom har sannerligen uträttat mycket för lagets offensiv i år, men än dock inte hittat målet, vilket förstås är en anfallares huvudsakliga uppgift. Då bjöd han under lördagen på en delikatess till 3-0 genom att komma ensam med Gustav Henriksson framför sig mot mål. Anfallaren vred, vände och sköt behärskat 1-0. Det var hans första mål sedan i september i fjol, då han blev målskytt mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Goitom är så pass erfaren och mogen att ett mål hit och dit inte påverkar honom. Han har hittat målet förut och kommer att hitta målet framöver. Däremot ger det säkerligen Rikard Norling lugn och trygghet med att hans anfallare äntligen börjat leverera mål igen. Tarik Elyounoussi har varit i form hela säsongen, Chinedu Obasi har hittat mer och mer rätt och Kolbeinn Sigthorsson visade ju också mot Elfsborg att han är att räkna med. AIK:s anfallare gör mål igen, nu blir laget farligt i höst.

Jimmy Thelins dubbelbyte var nära att ge effekt direkt

Elfsborg var knappast med i matchen i första halvlek på Friends Arena. AIK dominerade och tryckte på ordentligt mot mål. Jimmy Thelins svar i halvtid? Simon Olsson och Per Frick ut, Samuel Holmén och Jesper Karlsson in. Inte allt för vanligt med två byten i halvtid och Thelin ville möjligen sända en signal att första halvlek inte var tillräcklig, samtidigt som Elfsborg också saknade hot i djupled, vilket var något tränaren inför matchen pratade om att laget möjligen skulle sakna.

Bytena gav i vilket fall under inledningen av andra halvlek ny fart i Elfsborgs anfallsspel och var även nära att resultera i ett mål direkt i andra halvlek. Karlsson var pigg och en minut in i andra halvlek sköt han tätt utanför mål. Därefter tog AIK åter över allt mer och mer - och duon lyckades inte uträtta något nämnvärt framåt. Elfsborg föll tillbaka och förlorade klart. Thelins tanke var helt enkelt god, men den här gången var AIK på alla sätt och vis ett för tufft motstånd.

Elfsborgs målsättning klan strykas - blir ett mellanår

Elfsborg har två tyngre år bakom sig med en tolfteplats och en åttondeplats i allsvenskan. I år skulle det ske en vändning. Pawel Cibicki sa inför säsongen att målsättningen ska vara topp-5, medan Simon Olsson sa att han är hundra procent säker på att Elfsborg kommer att slåss i toppen. Hittills har det däremot inte sett ut så och senaste segern kom mot AFC Eskilstuna den 15 maj. Med den resultatraden luktar det inte toppstrid och därmed bör väl säsongen hittills inte ses som lyckad.

Elfsborg har visserligen haft skador på bland annat Jonathan Levi och Stefan Ishizaki i olika perioder, men skador kommer än dock och går för alla lag. Boråslaget har helt enkelt inte vunnit matcher den här säsongen som bör vinnas om laget ska slåss i toppen. Falkenberg borta? 2-1-förlust. Kalmar borta? 1-1. Där gick viktiga poäng förlorade.

Elfsborg var heller aldrig under lördagen nära en seger mot AIK. Stockholmslaget dominerade från början till slut och jag tror nog att vi nu, även om motståndet den här eftermiddagen var tufft, kan slå fast att den där målsättningen om toppstrid eller topp-5 kan strykas. Så blir det inte i år.