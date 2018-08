FEM SPANINGAR: ”Tveksamt om Peking har tyngden för att vinna guld”

Vilken uppvisning i inledningen, Norrköping

Första 25-30 minuterna handlade bara om IFK Norrköping. Då spelade de mer eller mindre ut Hammarby. De var rörliga, rullade runt bollen, hittade vägar framåt och vann dueller. Simon Thern och Alexander Fransson (så bra han är) vann den berömda kampen mot Bajens hyllade mittfält och under den perioden kändes det som att de skulle utnyttja sitt övertag och ta ledningen. De borde ha gjort det, och de hade behövt göra det. Men faktum är att de inte skapade några större farligheter och Bajen åt sig därefter in i matchen. De grönvita fick till mer rörelse och började hitta runt på högerkanten där Simon Sandberg kom till några inlägg. Hammarby spelade sig också fram till ett vasst avslutsläge som Muamer Tankovic brände.

Pekings offensiva trio inte tillräckligt vass

I den andra halvleken var matchbilden mer jämn till en början och efter en stund öppnade allt upp sig mer. Det blev lite böljade spel där båda lagen turades om att ha perioder på några minuter där de bjöd på anfall som åtminstone kunde ha resulterat i något farligt. Totalt sett var Norrköping dock det bättre laget och även om Bajen säkert var suget på tre poäng är känslan att hemmalaget, av naturliga skäl, gick för segern mer. En poäng i den här bortamatchen är troligtvis mer lätt att acceptera för en grönvit. Peking saknade skärpan och effektiviteten. Frejdiga typer som David Moberg Karlsson, Arnor Sigurdsson och Simon Skrabb såg stundtals så där luriga ut som vi är vana vid att se dem, men inte tillräckligt ofta. Den trion hade behövt prestera på en högre nivå i kväll.

Tveksamt om Norrköping är tunga nog i guldstriden

Att den här matchen skulle landa i ett kryss var väl ingen vågad gissning på förhand. Vad det gör med tabelläget? Egentligen inte särskilt mycket. AIK är, precis som jag skrev under söndagen, min favorit till guldet men deras strid mot Hammarby är uppenbar. Norrköping är en guldkandidat, men mest en utmanare. Nu är det sju poäng upp till AIK för Peking och det kan bli tufft att ta igen. Jag skulle inte vilja räkna ut dem än, för det kan verkligen svänga snabbt, men i jämförelse med AIK känns det som att det saknas en tyngd i laget. Något som ger den där gulddoften över ett lag. De har många fina lirare och spelar en beundransvärt fin fotboll, men är de tillräckligt stabila, jämna och rejäla? Jag är tveksam just nu.

Svårt för Khalili att hålla i sin startplats

Efter skadebekymmer den senaste månaden var Imad Khalili tillbaka i Hammarbys startelva i den här matchen. Länge var han också osynlig. Han höjde sig något när hans lag blev bättre, men han lär inte ha förbättrat sina aktier inför framtiden och med tanke på att nyförvärvet Vladimir Rodic lär få förtroende framöver ser det svårt ut för Khalili att behålla sin startplats. Dessutom stampar Sander Svendsen och Junes Barny bakom de två i hopp om att få speltid. Sen känns det i och för sig som att Svendsen mycket väl kan röra på sig. Han har en för hög potential för att jag ska kunna se honom vara nöjd med att sitta på bänken i Hammarby under en längre tid.

Hur var då debuten för Rodic?

Ja, nämnde Rodic fick göra sin Hammarby-debut. När Nikola Djurdjic, som var varnad och hade åkt på flera smällar, klev av i den 59:e minuten klev nyförvärvet in och han tog plats på högerkanten. Direkt försökte han bidra med energi och intensitet, men i det stora hela lyckades han inte uträtta särskilt mycket under sitt inhopp. Han kom in i en period där Norrköping tog över mer av spelet och lär vilja visa mer framöver. Det lär han också göra. Hans speed och aggressiva spelsätt kan bli något att se upp med för de allsvenska ytterbackarna.