FEM SPANINGAR: ”Une Larsson och Danielson är Dif:s starkaste mittbackspar”

Spelmässigt överläge för Elfsborg

Att Elfsborg har defensiva problem, mängder av klassmittfältare och att mycket hänger på att få ut max av spelare som Simon Lundevall och Issam Jebali har sagts förut och de punkterna är ganska givna. Mot Djurgården straffades man för dåligt försvarsspel vid målen, bjöd i stora stunder på bra spel och hotade som mest när just Lundevall och Jebali (som gjorde en assist respektive ett mål när första segern bärgades senast) tog för sig och hade bollen. När Elfsborg tryckte på som mest i den första halvleken ställde Djurgården om och fick in psykologiskt viktiga 2-1 precis innan paus. I den andra halvleken dominerade sedan hemmalaget spelmässigt och skapade en rad chanser, men klarade samtidigt inte av att hitta in med boll och spelare i boxen på ett snabbt och regelbundet sätt.

Une Larsson och Danielson Dif:s starkaste mittbackspar

Djurgården var mycket mer effektivt och det hade inte på något sätt varit oförtjänt om de tagit med sig en trepoängare hem till Stockholm. Men till slut pangade Jon Jönsson in en volley i bortre hörnet från långt håll när Djurgården gjort flera defensiva byten och blivit för låga i takt med att tröttheten slagit till. De blårandiga har lyckats få till en stabilitet under Özcan Melkemichels ledning och oavsett Elfsborgs inledning på den här säsongen är det svårt att vinna i Borås och länge hade bortalaget en kontroll på Elfsborgs offensiv. Om det var en topprestation av Djurgården? Nej, men laget gjorde en bra bortamatch. Defensivt är Melkemichels mannar bra och återigen levererade nyförvärvet Marcus Danielson i mittlåset. Självklart har kaptenen Jonas Olsson en hög status i truppen och hans ledaregenskaper ska säkert inte underskattas, men för mig utgör Une Larsson och Danielson just nu Djurgårdens starkaste mittbackspar om man ska se till ren kvalitet.

Oberäknelige Badji blixtrade till

Ibland blir man inte klok på Aliou Badji. Han är en oslipad diamant som uppenbart inte bedömts ha varit tillräckligt stabil för att vara en startspelare i Djurgården när alla är friska. Nu när Kerim Mrabti är skadad får han dock chansen och mot Elfsborg var han rent av oduglig i den första halvleken - fram till att klockan nästan slagit 45 minuter. Badji såg mest ut att vara ovän med bollen och gav inte Djurgården någon tyngd alls, men så blixtrade han till och visade att han har spetsegenskaper som kan ta honom långt. Från en position nära straffområdeslinjen dundrade han in 2-1 bakom Kevin Stuhr Ellegaard och hur ojämn han än kan vara ser i alla fall jag en 10-15 mål per säsong-potential i Badji.

Dresevic-pass bakom Lundevalls 1-0-mål

”Jag har aldrig sett en mittback med den uppspelsfoten han har”, sa Elfsborgs dåvarande tränare Magnus Haglund på den allsvenska upptaktsträffen förra året. Mot Djurgården visade Ibrahim Dresevic vad Haglund, som för övrigt såg matchen från läktaren, pratade om. 21-åringen skar igenom Djurgårdens lag med en passning som nådde fram till Alex Dyer, som i sin tur kunde ge Simon Lundevall yta nog för att panga in 1-0 bakom Andreas Isaksson. Blir spännande att följa Dresevic framöver.

Viktig poäng för Thelin

Jimmy Thelin har kommit in i Elfsborg med nya idéer om hur man ska träna och spela, och efter tre raka förluster i inledningen av allsvenskan är det klart att hans tänk redan hade börjat ifrågasättas något. Segern mot Brommapojkarna senast måste ha varit obeskrivligt skön och att nu få med sig en poäng sent istället för att åka på en ny tung förlust är viktigt för nye tränaren. Man kan snacka hur mycket som helst om prestation, utveckling och process men det är resultat som ger självförtroende för spelarna, gehör för tränaren och andrum för klubben.