FEM SPANINGAR: "Upplagt för den sjukaste av guldstrider"

STOCKHOLM. Hammarby slog Malmö FF med 2-0 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Sylvass grönvit offensiv

Känslan under inledningen av matchen var att Malmö gärna ville ta kommandot och styra spelet på ett sätt som Hammarby kanske inte är särskilt vant vid att motståndaren gör på Tele2 Arena. Och det var inte bara Bajen som öste på till en början, men trots det tog man ledningen redan efter en kvarts spel. En läcker passning i djupet av Dennis Widgren, en smart snett inåt bakåt-pass av Nikola Djurdjic och ett kliniskt Alexander Kacaniklic-avslut gav 1-0. Därefter var det en tajt och underhållande match fram till pausvilan, men hemmalaget Hammarby skapade flest farligheter och var sylvasst när möjligheten till en omställning gavs. Vid flera tillfällen var det nära att rassla till i nätet bakom Johan Dahlin en andra gång.

Långt ifrån ologisk 2-0-seger för Hammarby

Ett taggat MFF kom ut till den andra halvleken och ville då återigen ta ett stadigt grepp om matchbilden. Det lyckades man rätt bra med till en början, mot ett Hammarby som så klart var tillfreds med läget på resultattavlan. Malmö drev upp tempo och försökte spela sig igenom Bajen. Det resulterade i en del farligheter framåt, men också några oundvikliga omställningar från hemmalagets sida. Den himmelsblå forceringen saknade skärpan och tyngden som hade behövts för att bryta ner Hammarby - och när Oscar Lewicki inte hängde med Richard Magyar på en frispark i slutminuterna åkte MFF på ytterligare ett baklängesmål. Bajen vann med 2-0 och man gjorde det på ett långt ifrån ologiskt eller orättvist sätt.

Upplagt för den sjukaste av guldstrider

Den allsvenska guldstriden på herrsidan 2019? Det går att säga så mycket om den. Efter Hammarbys seger mot Malmö och AIK:s vinst mot Falkenberg står fyra (!) lag på samma poäng med två omgångar kvar att spela. Djurgården har dock tre matcher kvar att spela (ställs mot IFK Göteborg på bortaplan under måndagen) och är nu plötsligt i pole position igen. Nu ska MFF möta AIK (hemma) och Örebro (borta). Djurgården har, utöver Blåvitt, även matcher mot Örebro (hemma) och IFK Norrköping (borta). Hammarby ska spela mot Östersund (borta) och Häcken (hemma). AIK? De ställs mot Malmö (borta) och Gif Sundsvall (hemma). Det är helt enkelt upplagt för den sjukaste av guldstrider, innehållandes de senaste årens dominant MFF och tre Stockholmslag. Pallar vi verkligen med det här? Vilken rysare.

Djurdjic klev fram när han behövdes som mest

Han har snackat mycket, och kanske inte alltid fullt ut levt upp till det på planen, men Nikola Djurdjics betydelse för Hammarby är stor och väldigt tydlig. Både för hans fotbollsmässiga skicklighet men också för den ledare han är och för sättet han driver på sitt lag. Hur hans insats mot Malmö var? Superb. Djurdjic klev fram när han behövdes som mest. Han var tuff och rivig i närkampsspelet, vann boll, fördelade boll och rörde sig över stora ytor. Serben var egentligen inblandad i allt som Hammarby skapade. Djurdjic stod bland annat för assisten till 1-0-målet.

Rosenberg? Inte lika het

Efter senaste matchen skickade Nikola Djurdjic en hälsning till förre lagkamraten Markus Rosenberg via C More - och inför söndagens drabbning talade han med Fotbollskanalen om en eventuell ”duell” forwardsessen emellan. Hur det gick? Det går inte att säga annat än att Djurdjic tog en klar seger. Rosenberg spelade klokt som vanligt och var svår att hantera i duellspelet, men lagkaptenen bjöd också på någon felpass och ett missat jätteläge i början av den andra halvleken. Den sista lilla biten av kvalitet saknades både för Rosenberg och hela MFF på Tele2 Arena.