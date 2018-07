FEM SPANINGAR: "Uwe Rösler har inte kommit in för att plocka in stora nya idéer"

Förändringarna i MFF under Uwe Rösler

Uwe Rösler har inte kommit in för att plocka in stora nya idéer. Det var mycket som utgick från ungefär samma idéer som tidigare, men med lite skruvning och egen touch. Hårdare träning, men det är svårt att se sådana resultat på en match. I dag var det lite mer direkt, lite mer definierat mot 3-5-2, ett par mindre rollförändringar, möjligen också friare spelare.

Samtidigt var det ingen spelare som har fått en markant större eller mindre roll, och det är fortfarande ett lag som gillar att pressa högt och komma till inlägg. MFF tror nog fortfarande att många av sakerna som de har gjort tidigare har varit bra i grunden, men inte funkat på grund av motgång och detaljer.

Oscar Lewickis oväntade roll

Det var dock ett par saker vi fick se annorlunda i MFF. Sören Rieks var vänster vingback, och i alla år har tränarna flyttat Oscar Lewicki mellan backlinjen och defensivt mittfält. I dag var han framför Fouad Bachirou, till höger på tremannamittfältet, i en tvåvägsroll.

Lewicki täckte upp för Eric Larsson när han rusade, han kom nära Sirius' straffområde, han var nyttig i presspel, och han slog ett flertal väldigt bra passningar (bland annat till 0-1). När jag pratade med Lewicki i går så ställde jag frågorna när han senast spelade så långt fram (”I pojkåren”) och vad han skulle kunna ge mer av till MFF:s offensiv (”Ja-a, du...”, följt av ett leende). Det är svårt att säga att han gjorde en supermatch, sett till hur dåligt Sirius presterade, men han gav mycket till MFF:s spel.

Sirius – genuint dåliga i snart ett års tid

Sirius har tre vinster på de 26 senaste matcherna (varav en av vinsterna mot nedflyttningsklara AFC Eskilstuna). De har förlorat 18 av dem och släppt in 65 mål (ett snitt på 2,5 mål per match). De senaste tio matcherna har de bara tagit en poäng, hemma mot Trelleborg.

Det är bara till en viss gräns man kan prata om skadepåverkan, för de har haft en åtminstone okej startelva i många matcher. Att de försöker spela en fin fotboll kan också bara fungera som ursäkt i en kort period. Det har varit genuint dåligt i snart ett års tid, och mycket av deras 2018 kommer nog färgas av de kommande fem matcherna, där de bland annat möter Brommapojkarna en match och Dalkurd två matcher.

Fasta situationer det enda som hade kunnat göra skillnad

Förra årets matcher mellan lagen slutade 4-0 till MFF och 3-3 i den andra, men i 3-3-matchen var MFF dominanta bara för att sedan släppa in ett par mål på fasta situationer.

Rösler pratade igår ganska länge om fasta situationer som en punkt med måste-förbättring för MFF och som Sirius stora styrka. MFF har lagt ner många träningsminuter på det, de mötte Midtjylland (ett av Europas bästa lag på fasta) under uppehållet, och har kämpat för att inte ligga minus i totalstatistiken kring frisparkar, hörnor, och långa inkast.

De enda gångerna Sirius var nära att i dag ens fixa något var ett par hörnor som hade kunnat studsa annorlunda. Det, och MFF:s egna svaga avslutsförmåga (trots 0-4), var egentligen det enda som kunde ge något för Sirius.

En högerbackshint?

Malmö FF ska ta beslut om Isak Ssewankambo nästa vecka, då hans lån (med köpoption) snart går ut. Han fick stora lovord av Rösler efter första träningsmatchen, men i dag gjorde Eric Larsson en bra högerbacksmatch och Andreas Vindheim kom in och gjorde assist. Bägge två är, när de är skadefria och i form, definitivt tillräckligt bra för att få spela många minuter i MFF.

Bägge prioriterades i dag över Ssewankambo, och även om Ssewankambo har mångsidighet som en styrka så saknas det en uppenbar plats för honom. På en träning i veckan var han bland de centrala mittfältarna, men även där har han fyra-fem spelare att ta sig förbi.