FEM SPANINGAR: "Vad hände, Djurgården? Poängen var aldrig nära"

Vilken första halvlek!

Om derbyn kan vara tillknäppta och tajta? Ja. Men inte den här gången. Visst kunde man ana en nervositet hos spelarna under de första minuterna men annars var den första halvleken inte särskilt lik en "vanlig" derbytillställning. Djurgården var det lag som först fick lite ordning på grejerna och lyckades skapa ett etablerat spel under några minuter, och var nära att sätta 1-0 när Mohamed Buya Turay tidigt gled igenom det grönvita försvaret. Men därefter tappade gästerna mycket. Hammarby tilläts kliva upp i planen och skapade under en period ett antal farligheter. Nikola Djurdjic satte 1-0 efter en fantastisk framspelning av Imad Khalili och Bajen kunde utan problem ha gjort fler mål än så. En misslyckad offsidefälla senare stod det 1-1 och det resultatet hade så klart Djurgården kunnat vara tillfreds med i paus. Men i den 38:e minuten fick Hammarby ta ledningen på nytt, och det alldeles för billigt för de blårandigas del. En Darijan Bojanic-frispark gick förbi flera bortaspelare (otroligt hur ingen kunde få bort bollen) och därefter agerade keepern Per Kristian Bråtveit passivt, vilket ledde fram till att Vidar Örn Kjartansson kunde peta in 2-1 från nära håll vid den bortre stolpen.

Djurgårdens forcering uteblev

Om den första halvleken var spännande och innehöll mängder av chanser var den andra halvleken något annat. Djurgården försökte så klart gå framåt för en kvittering, men fick egentligen aldrig till något tryck på Hammarby eller någon forcering. Anfallen blev inte långa nog. Dif fick aldrig ett grepp om Bajen på offensiv planhalva och när de väl gick till attack blev de inte sällan av med bollen på ett sätt som gav Hammarby farliga omställningslägen. Mycket av den andra halvleken handlade också om heta känslor mellan spelarna på planen. Flera gånger uppstod lägen där knuffar delades ut och det var inte många situationer som spelarna var överens med varandra om. Nej, det var en märklig andra halvlek. För vad hände, Djurgården? Efter slutsignalen är känslan att de aldrig riktigt vara nära en poäng i den här matchen. Att de inte i större grad lyckades hota Hammarbys försvar under de sista 45 minuterna förvånar med tanke på den starten man ändå fått på allsvenskan 2019.

Hammarby har möjligheten att haka på i toppen

Hammarby gjorde två byten i paus (Mats Solheim in mot Mads Fenger och Tim Söderström in mot Darijan Bojanic) och tvingades ganska tidigt in i den andra halvleken till ett målvaktsbyte (Davor Blazevic kom in) när Gianluca Curci skadade sig. Men Bajen gick inte ner sig i spelet för det. Imponerande av Stefan Billborns mannar, vars seger kom i exakt rätt tid. Precis som mot AFC Eskilstuna förra söndagen. Den trepoängaren var vad de grönvita behövde då och efter förlusten mot Malmö i torsdags var pressen återigen stor på laget inför den här drabbningen. Men till slut blev det alltså en åtminstone klart godkänd vecka för Hammarby, med sex poäng av nio möjliga. Istället för snack om en eventuell kris är man nu bara tre poäng efter Djurgården i tabellen. Ska man hänga med i den absoluta toppen vill man hoppa på ”tåget” tidigt och i en serie där alla slår alla behöver inte de grönvita numera oroa sig för att de inte ska ha möjligheten att haka på där uppe.

Djurdjic med nyckelroll

Som så många gånger tidigare var Hammarbys forward Nikola Djurdjic i händelsernas centrum under söndagen. Tidigt in i matchen skanderade Djurgårdens klack mindre fina ord till serben, som svarade med att göra mål och sedan fira med en gest mot motståndarsupportrarna. Genom hela matchen gick han in hårt i dueller och skavde på Djurgårdens spelare. Han tilldelades ett gult kort i den första halvleken efter att ha sparkat ner Astrit Ajdarevic och fortsatte att dra på sig frisparkar därefter. Han låg helt enkelt på gränsen. Men Djurdjic slapp undan det röda kortet och spelade en avgörande roll i den här blytunga segern. Säkerligen viktigt för 33-åringen, som har mycket press och förväntningar på sina axlar.

Karlström - från ifrågasatt till kaptensmaterial*

Mittfältaren Jesper Karlströms resa den senaste tiden är intressant. Länge har känslan varit att alla bara väntat på att han ska få det där genombrottet som hans potential och talang skvallrat om att han ska få, men lyftet har aldrig riktigt kommit. Tidigare har han stundtals också varit lite av en ”hackkyckling”, en spelare som fått mycket kritik från supportrar. Men har det vänt nu? Karlström har varit väldigt bra under 2019 och till den här matchen fick 23-åringen bära lagkaptensbindeln i Marcus Danielsons frånvaro.